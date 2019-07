METRO ROMA | ACIDO DAL SOFFITTO Passeggero ustionato | ' Mi hanno anche derubato'

"Ustionato dall'acido in METROpolitana" È l'ultima piaga di Roma : Giuseppe Marino Si siede sulla panca umida e finisce al pronto soccorso. Incredibile? Non nella Capitale M5s Piove fuoco (dagli autobus), i gabbiani attirati dai rifiuti che la invadono come cavallette, le tenebre sono scese da un pezzo, qualche anno fa si è anche tramutata l'acqua in sangue (alla Fontana di Trevi, opera di un'artista). Dopo che ieri sono comparse ulcere sul corpo degli uomini è il caso che i Romani corrano a mettere ...

Malori in METRO a Roma : Roma, 2 lug. (AdnKronos) - Due Malori a distanza di poco sulle linee A e B della metropolitana di Roma. Il primo episodio è avvenuto all'ingresso della stazione Castro Pretorio dove un cinquantenne è stato colto da infarto, rianimato e trasportato in codice rosso al policlinico Umberto I. Nel second

Doina Matei - uccise con l’ombrello una studentessa nella METRO di Roma : scarcerata in anticipo per buona condotta : Torna in libertà Doina Matei, la donna romena condannata in via definitiva nel 2010 dalla Cassazione a 16 anni di carcere per aver ucciso Vanessa Russo, colpita a un occhio con la punta dell’ombrello il 26 aprile del 2007 sulla banchina della metropolitana di Roma. La donna è stata scarcerata con un anticipo di quattro anni per buona condotta: mercoledì mattina il magistrato di sorveglianza del Tribunale di Venezia ha firmato l’atto con ...

Roma - la METRO è bloccata per sciopero e qualcuno non la prende bene. Ecco come hanno reagito i pendolari : La metro di Roma martedì mattina era bloccata a causa di uno sciopero, alla fermata San Giovanni i passeggeri erano bloccati in un limbo che ha fatto saltare i nervi a qualcuno: le persone non potevano andare nella direzione desiderata in quanto i treni erano già fermi e nemmeno in quella opposta (nonostante fossero previsti ancora due convogli) perché i tornelli erano bloccati. L'articolo Roma, la metro è bloccata per sciopero e qualcuno non ...

