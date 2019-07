Il Nizza ‘copia’ la maglia della Sampdoria | stessi colori e stesso disegno

lanotiziasportiva

(Di sabato 6 luglio 2019) Ilha presentato le nuove divise per la stagione 2019/20. La terzaha una particolarità: è identica a quella.“powered by Goal”Divisa di colore blu, con i cerchi intorno al busto di colore bianco, rosso e nero. Eppure non è la, bensì di una sqaudra francese: il.Ieri la squadra di Ligue 1 ha presentato ufficialmente le nuove divise per la stagione 2019/20. Tra queste ce n’è una, la terza, che è sostanzialmente una ‘copia di quella, nella forma, nele nei.Lequel préférez-vous ? pic.twitter.com/AGTBcvNVjP— OGC Nice (@ogcnice) 5 luglio 2019Una questione di vicinanza geografica? Forse. Ma la ragione è ben diversa. Laè un tributo al passato del club: negli anni ’70 il clubCosta Azzurra indossava divise blucerchiate.Quel periodo fu di gloria per il, che non vinse il ...

GoalItalia : Stessi colori, stesso disegno, ma non è la maglia della Sampdoria: è la terza del Nizza ?? -