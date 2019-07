Calciomercato Fiorentina | Commisso blinda Chiesa | “Non lo vendo neanche per 100 milioni”

lanotiziasportiva

(Di sabato 6 luglio 2019) Il presidente dellasul futuro di Federico: “Non farò lo stesso errore fatto con Baggio, venduto solo per soldi”.“powered by Goal”Il mercato estivo entra nel vivo con un possibile giro di grandi attaccanti: non rientrerà in questo vortice Federico, che lasembra volerre respingendo ogni assalto delle pretendenti.La conferma arriva dal nuovo presidente Rocco, che tranquillizza i tifosi sul futuro del giovane gioiello azzurro:“Vi dico solo che non farò conlo stesso errore che hanno fatto con Baggio. Robi Baggio era il più grande e lo hanno venduto solo per i soldi. Io non so che cosa prevede il suo contratto, e se ci sono delle clausole particolari, ma per quanto mi riguarda il nostro campione non lo venderò nemmeno per 100 milioni di dollari“.Messaggio forte e chiaro a tutte le squadre che hanno messo gli ...

tvdellosport : ??| Paolo #Maldini e Ricky #Massara hanno appena terminato il proprio incontro con la dirigenza della #Fiorentina!… - GoalItalia : De Rossi sta per decidere il suo futuro: il primo no è per il Milan ? - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, incontro in corso con la #Fiorentina per #Veretout -