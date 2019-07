Wimbledon 2019 | Thomas Fabbiano costretto alla resa contro Verdasco L’azzurro ko in tre

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 5 luglio. Fabbiano perde in tre set con Verdasco - fuori Wozniacki - avanti Svitolina e Raonic : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quinta giornata Wimbledon 2019. Cominciano oggi i match del terzo turno nel tabellone maschile e femminile del terzo Slam dell’anno. Thomas Fabbiano va a caccia di un sogno contro Fernando Verdasco. Il pugliese cerca la prima qualificazione della sua carriera negli ottavi di finale di uno Slam e per raggiungere la seconda settimana ai Championships servirà superare il veterano ...

LIVE Fabbiano-Verdasco 4-6 - 6-7 - 4-6 Wimbledon 2019 in DIRETTA : lo spagnolo vince in tre set e va agli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.45 Grazie per averci seguito, potete continuare a leggere il LIVE generale di giornata qui. Appuntamento alla prossima DIRETTA, il LIVE di Fabbiano-Verdasco termina qui. Buona serata da OA Sport. Fernando Verdasco batte Thomas Fabbiano 6-4 7-6 (1) 6-4. 4-6 Doppio fallo. 30-40 Se ne va il rovescio di Verdasco. 15-40 Ace. 0-40 Lo spagnolo costringe l’azzurro all’errore. 0-30 ...

LIVE Fabbiano-Verdasco 4-6 - 6-7 Wimbledon 2019 in DIRETTA : lo spagnolo guida - senza break - anche nel terzo set per 4-5 : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-40 Lo spagnolo costringe l’azzurro all’errore. 0-30 Sbaglia il colpo al volo di rovescio Fabbiano. 0-15 Doppio fallo. 4-5 CONTRObreak FABBIANO! 0-40 Altro gratuito di dritto! 0-30 Arriva il gratuito di dritto. 0-15 Fabbiano costringe all’errore di rovescio lo spagnolo. 3-5 Dritto vincente di Verdasco, che ottiene il break ed ora serve per il match. 30-40 La prima se ne va ...

LIVE Fabbiano-Verdasco - Wimbledon 2019 in DIRETTA : 1-2. Subito break dell’iberico in avvio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-30 Esce la risposta di Verdasco 30-30 L’errore di Verdasco 15-30 Il dritto in contropiede di Fabbiano 0-30 Esce il dritto di Fabbiano 0-15 La volèe di Verdasco 1-3 Esce il dritto incrociato di Fabbiano, quanti rimpianti per l’azzurro Vantaggio interno: In rete il rovescio di Fabbiano 40-40 In rete la risposta di Fabbiano 30-40 Ancora il servizio di Verdasco 15-40 La prima dello ...

VIDEO Fabio Fognini - Wimbledon 2019 : “Ogni giorno imparo qualcosa in più sull’erba” : Fabio Fognini ha sconfitto Marton Fucsovics al termine di una battaglia durata cinque set e si è così qualificato al terzo turno di Wimbledon 2019, il ligure tornerà in campo domani per affrontare Sandgren con l’obiettivo di accedere agli ottavi di finale del prestigioso Slam sull’erba londinese. Il marito di Flavia Pennetta ha tutte le carte in regola per avere la meglio su un avversario particolarmente ostico e per farsi strada ...

LIVE Fabbiano-Verdasco - Wimbledon 2019 in DIRETTA : l’azzurro vuole regalarsi gli ottavi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Fabbiano-Tsitsipas – Fabbiano-Karlovic Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di terzo turno del torneo di Wimbledon tra Thomas Fabbiano e lo spagnolo Fernando Verdasco. Per il secondo anno consecutivo, e per il terzo Slam negli ultimi cinque, Fabbiano ha l’opportunità di giungere alla seconda settimana, dopo aver eliminato al primo turno il greco Stefanos ...

Wimbledon 2019 - Berrettini : “Ho giocato benissimo - emozionante il match contro Baghdatis”; Fognini : “Ho disputato un grande incontro” : Una giornata da en plein per l’Italia a Wimbledon quella appena trascorsa. Due gli azzurri scesi in campo per il secondo turno del tabellone maschile e due vittorie, secondo modalità diverse. Matteo Berrettini (n.20 del mondo) ha confermato di godere di un grande stato di forma. Reduce dalla vittoria nell’ATP di Stoccarda e dalle semifinali raggiunte ad Halle, il romano ieri ha affrontato il cipriota Marco Baghdatis, giunto ...

Wimbledon 2019 - tutti gli italiani in campo oggi (venerdì 5 luglio) : programma - orari e tv : Thomas Fabbiano a caccia di un sogno. Il tennista pugliese cerca di conquistare per la prima volta in carriera gli ottavi di finale in un torneo dello Slam. Sull’erba di Wimbledon finora il nativo di San Giorgio Ionico è stato strepitoso con le vittorie su Stefanos Tsitsipas ed Ivo Karlovic e cercherà di ripetersi anche contro lo spagnolo Fernando Verdasco, numero 37 del mondo, che si è aggiudicato in tre set l’unico precedente con ...