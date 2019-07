“Via la scritta Salvini Muori” | lo sfogo di Lodo

calcioweb.eu

(Di venerdì 5 luglio 2019) Roma, 5 lug. (AdnKronos) – “Questami fa schifo. è davanti casa mia e ogni mattina spero di trovarla cancellata”. A scrivere su Instagram èGuenzi, frontman della band Lo Stato Sociale, il murales a cui si riferisce recita un secco “Muori”. E’ comparsa sotto la casa del cantante a Bologna e lui non ci sta. “Ci penso spesso al perché mi fa tanto incazzare – continua sul social – Al di là della miseria della frase, ricevere questo tipo di merda fa parte della vita di un uomo pubblico, in fondo se succede a me figuriamoci a lui. Eppure io questanon la sopporto”. Per Guenzi è il concetto di base ad essere sbagliato, il tono minaccioso e brutale dell’affermazione verso il ministro dell’Interno Matteo. “Dovremmo lasciare ad altri queste cazzate – scrive – le ...

