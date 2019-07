caffeinamagazine

(Di venerdì 5 luglio 2019) Momento d’oro per. La bionda esi prepara a cimentarsi con una nuova avventura televisiva., Daniele Battaglia e i PanPers (Andrea Pisani e Luca Peracino) terranno compagnia agli spettatori di Italia1 con un frizzante programma dall’atmosfera decisamente estiva. Per, un altro passo per entrare sempre più nelle case degli italiani e nei cuori, non solo, degli appassionati di sport. La trasmissione, prodotta da Magnolia, si chiama ‘W Radio Playa Rimini‘. La prima puntata, che dovrebbe durare trenta minuti, andrà in onda lunedì 15 luglio. La trasmissione si collocherà nel palinsesto di Italia1, dal lunedì al venerdì, a partire dalle ore 14:00. In questi giorni si sono tenuti a Rimini i casting per il nuovo programma di Italia1. Il format si articolerà in due parti., che di recente è stata protagonista di ...

DiMarzio : #Buffon torna alla @juventusfc, tutto vero: domattina le visite mediche @SkySport - makkox : l'avevo scritto e disegnato qualche gg fa per scherzo, invece è tutto vero. qui al sud noi terroni dobbiamo pure st… - Noovyis : Un nuovo post (“Tutto vero”. Diletta Leotta, per la conduttrice arriva una bellissima notizia) è stato pubblicato s… -