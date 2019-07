Su Instagram il lato b da urlo di Belen I fan sono in delirio | ma c' è anche chi non ne

Emily Ratajkowski nuda su Instagram : lato B in vista e segno del costume - la foto è da infarto! [GALLERY] : Emily Ratajkowski si mostra completamente nuda su Instagram: la modella si toglie il bikini e fa impazzire i fan con uno scatto che lascia davvero poco all’immaginazione L’estate è finalmente arrivata, le temperature si alzano e si sente il bisogno di avere meno vestiti possibili addosso. Emily Ratajkowski avrà preso l’ultima frase alla lettera, per la gioia degli oltre 23 milioni di fan che ha su Instagram. La modella ha ...

Elisabetta Canalis "si ritocca" il lato b su Instagram : "Brutta cosa l'invidia!" : Lontani i tempi in cui Elisabetta consigliava un petto di pollo alla piastra come pietanza gourmet sulle riviste di cucina. Ormai si è data alla satira di... costume. Su Instagram, infatti, l'ex-velina ha pubblicato uno scatto che ha destato più di qualche sorriso, in cui si mostra totalmente deformata da quei programmi di fotoritocco che spesso tanti influencer utilizzano per togliere la cellulite e rendere più rotonde le forme.Gioca facile ...

Ammazza che lato b! Elisabetta Canalis e la sexy foto photoshoppata su Instagram : Elisabetta Canalis con la sua solita ironia sulle polemiche che riguardano l’utilizzo a volte un po’ eccessivo da parte di “Instagram” di alcune star. In vacanza alle Bahamas la conduttrice, che ormai da anni vive a Los Angeles, scrive: «E comunque basta con questa storia che ci ritocchiamo le foto, brutta cosa l’invidia», allegando su Instagram una sua foto in bikini esageramente (e volutamente) modificata. E lo scatto tutto da ridere ha fatto ...

Selena Gomez ha cancellato ogni traccia di Justin Bieber dal suo Instagram : Mossa social

Un meraviglioso lato B! Taylor Mega si sfoga con un post sexy su Instagram : Taylor Mega, recentemente uscita dalla casa del Grande Fratello, ha subito diverse critiche. L'ultima da Antonio Zequila. La modella, comunque, si è sfogata su Instagram nel suo stile consueto. Anche fuori dalla casa più chiacchierata d'Italia la bella udinese ha subito diverse critiche, come quella mossagli da Antonio Zequila relativamente ai suoi guadagni da social network durante la recente puntata di Pomeriggio Cinque. Di ...

Pamela Prati denuncia : «Questo account Instagram di Mark Caltagirone è falso - l'ho già segnalato» : La querelle infinita del (presunto) matrimonio di Pamela Prati si arricchisce di un nuovo capitolo. La showgirl sarda, nota soprattutto per essere stata una delle star del Bagaglino, ha infatti...

Ambra Angiolini dice addio a Instagram. L'attrice ha cancellato il suo profilo : Non si sa bene cosa sia successo, perché non esiste ancora una spiegazione ufficiale. L’unica verità è che Ambra Angiolini non è più su Instagram. Questa decisione, come è naturale, sta facendo fare ai tanti fan dell’attrice molte supposizioni.La maggior parte dei follower vede nel gesto della compagna di Allegri, la ferma volontà di difendere la privacy dei propri figli. Non è ...