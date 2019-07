Salerno | bimba di 8 mesi morta per lesioni gravi | arrestata anche la madre

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 luglio 2019) È statadagli agenti della squadra mobile die portata nel carcere della stessa città, ladella bambina di 8pernella notte tra il 21 e il 22 giugno scorsi in provincia di. La donna, così come il padre della bambina, Giuseppe Passariello, già in carcere dal 23 giugno, è accusata di omicidio volontario aggravato. La bambina eranella notte tra il 21 e il 22 giugno ed era stata portata all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore da Sant’Egidio Monte Albino, dove la famiglia risiedeva, quando oramai non c’era più nulla da fare. Il personale medico dell’ospedale aveva rinvenuto sul corpo della piccola lividi ed escoriazioni e i genitori erano stati immediatamente messi sotto indagine per omicidio dal pm del Tribunale di Nocera Inferiore, che li aveva interrogati insieme al personale medico e ai vicini di ...

