Per il M5s il Molise non esiste

L'ultima gaffe del M5s! La cartina delle Marche Per indicare il Molise : Per annunciare l'arrivo dei fondi contro il dissesto idrogeologico in Molise, il Movimento 5 Stelle ha utilizzato la cartina geografica delle Marche. Scambiare le Marche per il Molise, e viceversa. Un'impresa non da poco, ma è proprio questa L'ultima impresa e gaffe (geografica) del Movimento 5 Stelle. Sì, perché sulla pagina Facebook del Movimento 5 Stelle è spuntato un post che annuncia, trionfante, l'arrivo di fondi per circa 4 ...

Luigi Di Maio - pace con Alessandro Di Battista Per affondare Roberto Fico? Indiscreto M5s : Meglio averlo per amico che come nemico. E così Luigi Di Maio preferisce fare di Alessandro Di Battista un suo sostenitore. Il motivo, però sarebbe un altro. Il vicepremier sa benissimo di non poter sopravvivere all'avanzata del suo più acerrimo avversario: Roberto Fico. Trovare una sponda nel più p

Di Maio teme la fronda sudista M5S Ecco Perché l'autonomia non passa : Luigi Di Maio non controlla tutti i suoi parlamentari, in particolare molti eletti al Centro-Sud, e teme fortemente la caduta del governo. Ecco il vero motivo dei continui rinvii sull'autonomia regionale. Mercoledì sera durante il vertice a Palazzo Chigi c'è stato l'ennesimo... Segui su affaritaliani.it

Luigi Di Maio e M5s - complotto contro Matteo Salvini : asse con la magistratura Per farlo fuori : La rabbia di Matteo Salvini contro il gip di Agrigento, che ha deciso di lasciare libera Carola Rackete, è un sentimento che dura tutto il giorno. A più riprese il ministro dell' Interno tuona contro la magistratura: «Nessuno mi toglie dalla testa che sia una sentenza politica. La scarcerazione di u

Veneto Banca : Berti (M5S) - 'online sito Fondo Per ristoro risparmiatori' (2) : (AdnKronos) - Berti entra nello specifico delle migliorie da apportare: “Sono convinto che due siano le cose ancora migliorabili: uno - Innalzamento del tetto di patrimonio mobiliare che consente l'accesso alla procedura di indennizzo forfettario ad Euro 200.000. Il Governo si era già espresso favor

Veneto Banca : Berti (M5S) - 'online sito Fondo Per ristoro risparmiatori' : Venezia, 4 lug. (AdnKronos) - È online il sito del Fondo Indennizzo Risparmiatori con tutte le informazioni per il “ristoro”, cioè il rimborso delle azioni di Veneto Banca in favore dei risparmiatori truffati. Il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle del Veneto, Jacopo Berti, che da anni si b

Camera - Gariglio (Pd) sospeso 3 giorni Per aver gettato fogli a Fico. Due a Marattin Per le mani in faccia a deputato M5s : L’ufficio di presidenza della Camera ha deciso le sanzioni per tre deputati coinvolti nei disordini scoppiati in Aula il 14 febbraio scorso. Il deputato Davide Gariglio (Pd), accusato di aver tirato un plico di fogli in direzione del presidente Roberto Fico, ha ricevuto una censura di tre giorni con interdizione dai lavori parlamentari. Il collega dem Luigi Marattin starà invece fermo due giorni: è stato filmato mentre metteva le mani ...

Tav : Businarolo (M5S) - 'Per Bs - Pd ora il rispetto dei vincoli ambientali' : Venezia, 3 lug. (AdnKronos) - “Rispettare le oltre 300 osservazioni che fanno capo al recente Osservatorio ambientale e rendere la linea a quattro binari più flessibile nel suo utilizzo per adattarla ai pendolari. Sono questi i punti salienti dell’analisi costi-benefici resa nota dal Ministero delle

STRATEGIE DI CASALEGGIO/ L'ex grillino : 'M5S - un taxi Per portare la Lega al Governo' : E' caos in M5s: il partito perde voti e uomini con le espulsioni. Comanda solo CASALEGGIO e Di Maio fa da spettatore. Ecco le STRATEGIE grilline.

Sicilia : mancano microinfusori Per diabetici - interrogazione M5S a governo : Palermo, 3 lug. (AdnKronos) - Il deputato regionale del M5S Salvo Siragusa, componente della commissione Salute all’Ars, ha presentato un’interrogazione al presidente della Regione Nello Musumeci e all’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza per sollecitare interventi in merito al microinfusor

"Votate Per Castaldo". M5S senza gruppo - volantini Per la vicepresidenza a Strasburgo : “Stand up for pluralism, vote for Fabio Massimo Castaldo”, i volantini vengono distribuiti da alcuni assistenti del M5s all’ingresso dell’aula a Strasburgo mentre sono in corso le votazioni per la presidenza del Parlamento europeo (favorito il Dem David Sassoli). Che vuol dire? Castaldo ci riprova: vicepresidente uscente dell’Eurocamera si ricandida alla stessa carica (il voto sui vicepresidenti si tiene subito dopo ...

Quali sono i reali Pericoli del 5G? La versione del M5S : Quali sono i reali pericoli del 5G? Con la rete ultra veloce si verrà esposti maggiorente all'elettrosmog e magari si rischierà anche la salute? Più nello specifico, la nuova tecnologia ci espone al rischio di tumori? Le domande di apertura di questo articolo sono tutte molto importanti, anche perché intorno alla tematica ci sono anche svariati tentativi di disinformazione che tirano l'acqua al mulino dei fan dell'innovazione o dei ...

Il ricatto ai Benetton del M5s rivela la disPerazione su Alitalia : Roma. Nel loro perenne gioco delle parti, hanno ottenuto entrambi ciò che volevano. Luigi Di Maio ha potuto rilanciare la sua crociata contro gli odiati Benetton; Matteo Salvini è riuscito a dissimulare, una volta di più, il suo presunto impegno per i posti di lavoro da salvaguardare e le aziende da

Sondaggio Swg Per Enrico Mentana : ennesimo record della Lega con il 38 Per cento. Divario con M5s e Pd : Il Sondaggio Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana testimonia l'ennesimo record della Lega: il partito di Matteo Salvini è ancora in crescita con il 38% (settimana scorsa aveva raggiunto il 37,3 per cento). Stazionario invece il Pd di Zingaretti, fermo al 22,6%. Non promette bene il Movimento 5 Stelle