Norvegia | ex ministro conservatore condannato a 5 anni | “Abusi su migranti”

(Di venerdì 5 luglio 2019) È statoa 5di carcere per abusi sessuali su richiedenti asilo l’exnorvegese Svein Ludvigsen. I fatti contestati risalgono a un periodo tra il 2011 e il 2017, quando l’esponentescandinavo era governatore regionale. Le vittime sono tre giovani immigrati, di cui uno allora minorenne, provenienti dall’Asia e dall’Africa, ai quali, secondo la sentenza, Ludvigsen richiedeva sesso in cambio di permessi di soggiorno. Ludvigsen, figlio di un capitano di pescherecci e politico norvegese molto in vista del Partito, è statodella Pesca fino al 2005, in un governo di centrodestra. Nel momento in cui si sono verificate le molestie, nei seial 2011 al 2017, Ludvigsen era invece governatore regionale nel distretto di Troms. A raccontare gli abusi sono state le stesse vittime, due ragazzi africani e uno asiatico, ...

