Napoli su Icardi | CorSport | ADL si muove | 4 cessioni per finanziare il colpaccio

Calciomercato venerdì 5 luglio : Bennacer-Milan - è fatta. Napoli su Icardi. Higuain apre alla Roma : Calciomercato 5 luglio- Ecco tutte le trattative di venerd’ 5 luglio. JUVENTUS– Ufficializzato Buffon, i bianconeri concentreranno le loro attenzioni su De Ligt. Prima offerta ufficiale presentata da Paratici, cifra intorno ai 70 milioni di euro. L’Ajax ne chiede circa 10 in più. Prossimi giorni decisivi. Napoli– Secondo quanto riportato dal “Corriere dello Sport”, il […] L'articolo Calciomercato venerdì ...

Corriere di Torino : Juve e Napoli accomunate dalla necessità di vendere per comprare Icardi : Juve e Napoli accomunate da una necessità secondo il Corriere di Torino, quella di vendere prima di poter comprare. E allora i bianconeri avrebbero chiesto a Wanda Nara e Icardi di aspettare prima di prendere decisioni perché la volontà è quella di fare spazio in squadra per l’attaccante argentino. D’altro canto il Napoli non vuole perdere questa ghiotta occasione, appena un anno fa non bastavano 110 milioni per Maurito e oggi sembra ...

RepNa : Il duello scudetto tra Napoli e Juve si apre sul mercato di Icardi : È uno scontro a tutti gli effetti quello che è cominciato per l’attaccante argentino tra le due sociteà. Il Napoli non si è ancora palesato ufficialmente, ma Ancelotti ha segnalato Icardi come l’uomo per chiudere definitivamente l’attacco azzurro. Al Juve invece ha già incontrato Wanda a Ibiza, ma non ci sono ancora offerte perché i bianconeri devono prima sfoltire il loro reparto offensivo. C’é il problema Higuain, che ...

La rassegna stampa di venerdì 5 luglio – Le prime pagine di calcio : “Icardi-Napoli - un posto al sole” [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la ‘rassegna stampa‘, sono ore caldissime per quanto riguarda il calciomercato con le big del campionato che continuano a muoversi. Sono arrivate le prime pagine di ‘Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport’ e ‘TuttoSport’, la rosea mette in evidenza il mercato dell’Inter che potrebbe piazzare un doppio colpo per il centrocampo, non solo ...

CorSport : Il Napoli ha offerto 10 milioni di ingaggio a Icardi : Il Napoli pensa a Icardi. E sembrerebbe davvero fare sul serio. Il Corriere dello Sport scrive che addirittura il club di De Laurentiis penserebbe ad un ingaggio da 10 milioni a stagione per l’argentino. In attesa di discutere il prezzo del cartellino con l’Inter. L’idea sarebbe di sfruttare il tesoretto delle cessioni: Verdi, Ounas, Hysaj, Mario Rui, Rog, Inglese e forse anche Insigne. Su Icardi c’è anche la Juventus. Sarri lo ...

Caso Icardi - Pedullà : “Napoli alla finestra - servono due step per l’argentino. La situazione” : Caso Icardi, Pedullà: “Napoli alla finestra per l’argentino” Caso Icardi, Pedullà: “Napoli alla finestra, servono due step per l’argentino. La situazione”. L’ esperto di calciomercato parla delle questioni legate al futuro dell’ attaccante nerazzurro che al momento sembra avere due pretendenti in Serie A: Juventus e Napoli. Di seguito il punto apparso sul sito internet di ...

Mauro Icardi alla Juve o al Napoli? : Mauro Icardi e Wanda Nara. C’è una coppia che si aggira tra le stanze del calciomercato e gli ingredienti per un’infuocata «summer-story» ci sono tutti. Il calciatore forte e famoso, la moglie biondissima, bella e a caccia di contratti faraonici, un passato fatto di amori, tradimenti e dietrofront, un futuro tutto da decifrare. Attenti a quei due Lei è quasi più famosa di lui, anche se poi vive più di ...

Sky : Icardi comincia a prendere in considerazione il Napoli : Mauro Icardi al Napoli. Sarebbe l’operazione dell’estate. Non è facile, perché Icardi al momento non ha ancora in testa il Napoli. Anche se – secondo la redazione di Sky Sport – Icardi sta cominciando a prendere in considerazione l’eventualità Napoli. Lui non vorrebbe lasciare l’Inter e la sua prima scelta è la Juventus che però deve prima piazzare Higuain e Mandzukic. Il Napoli è pronto a un’offerta ...

Inter - non solo la Juventus : su Mauro Icardi ci sarebbe anche il Napoli : Il tormentone della sessione estiva di questo calciomercato sembra destinato ad essere quello relativo al futuro di Mauro Icardi. Il centravanti argentino, anche attraverso le parole della moglie e agente, Wanda Nara, ha ribadito più volte la propria volontà di restare a Milano anche la prossima stagione. Nonostante ciò, però, la cessione sembra ormai scontata visto che anche il nuovo tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha deciso di non puntare ...

Mauro Icardi - addio Inter? Non c'è solo la Juventus : il clamoroso inserimento del Napoli : Non c'è solo la Juventus sulle tracce di Mauro Icardi. Secondo radiomercato, anche il Napoli sarebbe interessato al 26enne bomber argentino in uscita dall'Inter. Il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis smentisce, sottolinea la Gazzetta dello Sport, "ma potrebbe essere anche una strategia". Già t

Mercato Icardi – Si aspetta la Juve ma c’è anche il Napoli : Mercato Icardi – Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Mauro Icardi potrebbe essere un nuovo attaccante del Napoli. Mercato Icardi – L’attaccante argentino, in base alle dichiarazioni del presidente azzurro De Laurentiis, non rientra nei piani del Napoli ma tutto può cambiare. Le ipotesi “Scenari e ipotesi. Al momento di questo parliamo, altrimenti si rischia di alimentare illusioni. Ma Mauro Icardi ...

Inter - la questione Icardi si fa sempre più complicata : Napoli e Roma ci provano - ma la Juventus… : L’Inter ha intenzione di cedere l’attaccante argentino, che al momento continua a non prendere in considerazione altre destinazioni, ribadendo di voler rimanere La questione Icardi si fa sempre più spinosa per l’Inter, decisa a cedere l’attaccante argentino perchè non rientra nei piani tecnici di Antonio Conte. AFP/LaPresse Nella giornata di ieri sono state confermate le voci di un incontro a Ibiza tra Wanda Nara e ...

Sky – Il Napoli preferirebbe Icardi a Lozano : Sky nello speciale sul calciomercato ha parlato anche dell’affare Hirving Lozano per il Napoli, confermando che il Valencia si è intromesso nell’affare e potrebbe creare problemi. Ma il club ha delle priorità e per adesso la prima mossa è quella relativa a James Rodriguez. Secondo Sky però De Laurentiis potrebbe pensare di abbandonare la pista Lozano per investire gli stessi soldi per Mauro Icardi che è in uscita dall’Inter, ...

SKY – Juve con troppi attaccanti in rosa - il Napoli pronto a investire su Icardi : Napoli pronto a investire su Icardi SKY – Juve con troppi attaccanti in rosa, il Napoli pronto a investire su Icardi. Ritorno di fiamma per l’ attaccante argentino che sembrava destinato alla Juve ma che invece è finito in orbita Napoli. Un interesse nato nel 2016, all’ indomani dell’ addio di Gonzalo Higuain e che ogni anno si ripropone. A parlarne sino i colleghi di Sky Sport, Federico Marchetti e Gianluca Di ...