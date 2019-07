Marc Marquez MotoGP | GP Germania 2019 | “Il passo è buono ma le Yamaha sono lì | sarà una

MotoGP - GP Germania 2019 : analisi prove libere. Marc Marquez inizia la fuga - Yamaha e Suzuki vicine - Ducati in affanno : Tutto come ampiamente previsto. Il venerdì del Gran Premio di Germania 2019 di MotoGP si chiude con Marc Marquez (Honda) davanti a tutti, e non di poco, con la nettissima sensazione che il campione del mondo in carica abbia dato il via al weekend che lo porterà alle (quasi) inevitabili decima pole position e vittoria consecutiva sul tracciato del Sachsenring. I 341 millesimi rifilati nella FP2 al suo connazionale Alex Rins, secondo classificato, ...

MotoGp – Terminate le FP2 al Sachsenring : Marc Marquez fa la voce grossa - Valentino Rossi chiude la top ten [TEMPI] : Il pilota della Honda chiude davanti a tutti la seconda sessione di libere, precedendo di oltre tre decimi Rins e Quartararo. Solo decimo Valentino Rossi Marc Marquez fa segnare il miglior tempo al termine della seconda sessione di prove libere del Gp del Sachsenring, fermando il crono sull’1:20.705. Un’ottima prestazione quella del campione del mondo, che precede di oltre tre decimi la Suzuki di Rins e la Yamaha satellite di ...

Marc Marquez MotoGP - GP Germania 2019 : “Tutti mi danno già vincitore? Era così anche ad Austin…” : Marc Marquez è stato, come ampiamente preventivabile, il grande protagonista della conferenza stampa che ha dato il via ufficiale al fine settimana del Gran Premio di Germania 2019, nono appuntamento del Mondiale di MotoGP. Il campione del mondo in carica, infatti, è davvero a casa quando corre sul circuito del Sachsenring, dove ha vinto (e piazzato la pole position) in tutte le ultime nove edizioni disputate in tutte e tre le classi. Le sue ...

MotoGP - GP Germania 2019 : Marc Marquez quasi imbattibile al Sachsenring. Una delle piste predilette per il catalano : Tenete bene a mente questa data: domenica 19 luglio 2009. Cos’ha di particolare vi chiederete? Semplicissimo. Si tratta dell’ultimo giorno in cui un Gran Premio di Germania del Motomondiale non è stato vinto da Marc Marquez. Una statistica che fa davvero impressione e che spiega in maniera perfetta come il Cabroncito sia dominante sul circuito del Sachsenring. Da quel momento in avanti, letteralmente, ha dato il via ad un dominio che ...

Marc Marquez MotoGP - GP Germania 2019 : “Andiamo su una delle mie piste favorite - i risultati del passato non significano molto” : Marc Marquez si appresta ad affrontare il weekend del Gran Premio di Germania 2019 con la consapevolezza di poter affondare un colpo quasi definitivo nella lotta per il titolo iridato. Lo spagnolo della Honda è leader del Mondiale con 44 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso ed è reduce dal positivo secondo posto di Assen alle spalle della Yamaha di Vinales (fuori gioco per il titolo), inoltre si avvicina l’appuntamento con la gara del ...

MotoGP - GP Germania 2019 : un Mondiale senza soste. Marc Marquez vuole la fuga prima delle vacanze : Nemmeno il tempo di rifiatare che il MotoMondiale 2019 è pronto per un nuovo appuntamento. Dall’Università della moto di Assen, infatti, il Circus si sposta sul tracciato del Sachsenring per il Gran Premio di Germania, nono appuntamento della stagione. Si tratta di una tappa di capitale importanza per il prosieguo del campionato, per diversi motivi. In primo luogo perché il leader della classifica generale, Marc Marquez, sbarca sulla sua ...

VIDEO Marc Marquez - GP Olanda 2019 : “Sono quasi caduto - allora ho iniziato a pensare alla classifica” : Marc Marquez chiude al secondo posto nella gara del GP d’Olanda di Assen della MotoGP: “Penso che abbiamo fatto la scelta giusta. Sono quasi caduto, allora ho iniziato a pensare alla classifica. Il weekend è stato difficile e quindi questi venti punti valgono quanto una vittoria“. LA VIDEO INTERVISTA A Marc Marquez roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

VIDEO GP Olanda 2019 MotoGP : il sorpasso di Marc Marquez su Fabio Quartararo vale il secondo posto! : Uno dei sorpassi più belli della gara del GP d’Olanda di Assen della MotoGP è stato quello con cui lo spagnolo Marc Marquez ha soffiato il secondo posto al transalpino Fabio Quartararo, il quale, nonostante un braccio dolorante, è riuscito a salire comunque il gradino più basso del podio. IL sorpasso DI Marquez SU Quartararo NELLA MotoGP roberto.santangelo@oasport.it Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra ...

MotoGp – Marquez calcolatore ad Assen - Marc sincero : “ecco cosa ho pensato dopo che sono quasi caduto” : Marc Marquez si accontenta del secondo posto ad Assen: la sincerità dello spagnolo della Honda dopo il Gp d’Olanda Un secondo posto soddisfacente, oggi ad Assen, per Marc Marquez: dopo la prima partenza non dalla prima fila della stagione per lo spagnolo della Honda, il campione del mondo in carica non è riuscito a duellare con Vinales fino alla fine al Gp d’Olanda, dovendosi accontentare del secondo gradino del podio, alle ...

Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “E’ come una vittoria per me - il nostro vantaggio continua a crescere” : Marc Marquez non è riuscito a centrare la seconda vittoria consecutiva nel GP d’Olanda 2019 di MotoGP, dovendosi arrendere solo allo strapotere di Maverick Viñales che per tutto il weekend ha indossato il mantello da supereroe ritrovandosi velocissimo e non commettendo alcuna sbavatura. Per il Cabroncito alla fine però il secondo posto odierno diventa l’ennesimo risultato positivo in termini di classifica, una felicità espressa ...

VIDEO Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Vicino ai primi - va bene così” : Marc Marquez si è dovuto accontentare del quarto posto sulla grigllia di partenza del GP d’Olanda 2019, lo spagnolo non è riuscito a esprimersi al meglio in qualifica e ha mancato la prima fila per la prima volta in stagione. L’alfiere della Honda si ritiene comunque soddisfatto del risultato e dà l’appuntamento a domani visto che potrà sfoggiare un buon passo gara come ha dichiarato al termine delle qualifiche. Di seguito il ...

Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Non sono in prima fila - fatico sul giro secco ma sul passo gara…” : Marc Marquez si è dovuto accontentare della quarta posizione sulla griglia di partenza del GP d’Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il leader della classifica generale scatterà dalla seconda fila per la prima volta in stagione visto che fino a oggi era sempre stato in top 3 in qualifica, il pilota della Honda comunque non fa drammi e si dimostra come sempre ottimista ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto un buon lavoro, parto ...

Marc Marquez MotoGP - GP Olanda 2019 : “Soddisfatto della mia giornata - sulla caduta di Lorenzo…” : Marc Marquez è soddisfatto a metà al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio di Olanda 2019 della MotoGP. Il pilota catalano, infatti, da un lato è contento per il suo lavoro e per i suoi tempi realizzati, che lo hanno portato nelle posizioni che contano della classifica. Dall’altra parte, però, il nativo di Cervera non può che riservare un pensiero al suo compagno di scuderia Jorge Lorenzo che si è fatto ...