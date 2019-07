Lorenzo Insigne | futuro in bilico tra cessione e rinnovo | le ultime

[FOTO] Incontro speciale per Lorenzo Insigne in Sardegna - ecco con chi è stato fotografato : Vacanze e relax per il capitano del Napoli Lorenzo Insigne, il quale dopo una lunga stagione e gli impegni con la Nazionale é in vacanza con la famiglia. Mancano pochi giorni al ritiro con la squadra a Dimaro Folgarida, che si svolgerà dal 6 al 26 luglio. Prima di raggiungere il Trentino e lavorare in vista del prossimo anno il giocatore sfrutta al meglio gli ultimi giorni di relax. Su Instagram spunta una tappa delle sue vacanze: infatti ...

Universiadi 2019 : Lorenzo Insigne sarà protagonista. Ecco cosa farà : Universiadi 2019, Lorenzo Insigne sarà il tedoforo nella cerimonia inaugurale Walter De Maggio ha rivelato nel corso della trasmissione “Radio Goal”, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, che sarà Lorenzo Insigne il tedoforo che entrerà con la fiaccola all’interno del San Paolo per la cerimonia inaugurale delle Universiadi 2019: “sarà Lorenzo Insigne a completare il percorso della torcia. Immagino che emozione potrà provare: un onore ...

Napoli - lanciata l’applicazione di… Lorenzo Insigne : In un mondo ormai sempre più tecnologico, social e ‘in tempo reale’, anche il calcio prova a mettersi al passo coi tempi. Il Napoli ha addirittura lanciato l’applicazione di Lorenzo Insigne mirata a valorizzare il brand internazionale del giocatore attraverso lo sviluppo della propria piattaforma di Fan Engagement. Con oltre 1.4 milioni di follower sui social, il calciatore azzurro è uno degli sportivi più amati nel ...

RepNa : Tutte le trattative portano alla possibile partenza di Lorenzo Insigne : Su Repubblica Napoli la strana estate di Lorenzo Insigne. Le ottime prestazioni in Nazionale gli hanno restituito “serenità e la consapevolezza di poter fare la differenza”, ma resta incerto il suo futuro con il Napoli, scrive il quotidiano. Non si placano, insomma, le voci su una sua ipotetica partenza, anche perché il Napoli non ha accantonato l’idea di un altro attaccante, che potrebbe essere Lozano, in base ...

CorSport : Insigne e Lozano nella terra di mezzo. Per Lorenzo si fa avanti l’Inter : A fine luglio Hirving Lozano compirà 24 anni, quattro in meno di Insigne. E con Insigne si trova, scrive il Corriere dello Sport, in una terra di mezzo. Entrambi nel Napoli sarebbero troppi. E’ difficile combinarli e lo sarebbe ancora di più se, come sembra, arrivasse James Rodriguez: e dunque, quel che accadrà, lo deciderà il destino o anche quel gigante del mercato che si chiama Mino Raiola, ma guarda un po’ il manager di ...

Lorenzo Insigne - addio al Napoli per il Psg? Ecco la giornata decisiva per il suo futuro : Una bomba di mercato, quella che scuote Napoli: il futuro di Lorenzo Insigne potrebbe essere a Parigi, al Paris-Saint Germain. Il club transalpino, infatti, ha messo gli occhi sul gioiello dei partenopei. Al Psg, Insigne ritroverebbe Marco Verratti e potrebbe giocarsi la Champions League. La notizia

Sebastiani : “Verratti e Insigne due campioni. Lorenzo resterà al Napoli” : Il presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, è intervenuto a Radio CRC e ha dato il suo parere su Insigne e Verratti dopo la vittoria della Nazionale contro la Serbia, ieri. “Sono due campioni e devono i loro successi a loro stessi, nonostante noi abbiamo fatto il nostro lavoro. Ieri sera ho provato una soddisfazione immensa. Sapere che questi ragazzi sono partiti da qui per me è un motivo di grande gioia” Sebastiani ha anche parlato del ...

VIDEO Lorenzo Insigne gol capolavoro in Italia-Bosnia : destro al volo stellare dal limite - rete d’antologia : Lorenzo Insigne ha segnato un gol capolavoro in Italia-Bosnia Erzegovina, match valido per le qualificazioni agli Europei 2020 di calcio. Federico Bernardeschi ha cercato il compagno di squadra direttamente da calcio d’angolo e l’attaccante del Napoli ha tirato una fucilata al volo dal limite dell’area di rigore: splendida rete del pareggio provvisorio (1-1) in avvio del secondo tempo dell’incontro che si sta disputando ...

Il Mattino – Italia - la bella faccia di Insigne : perché Lorenzo ha ritrovato la verve in Nazionale : Il Mattino – Italia, la bella faccia di Insigne: perché Lorenzo ha ritrovato la verve in Nazionale Il Mattino – Italia, la bella faccia di Insigne: perché Lorenzo ha ritrovato la verve in Nazionale. L’ attaccante napoletano in grande spolvero in Grecia-Italia, match valido per il terzo turno di qualificazione ad Euro 2020. Il numero 24 del Napoli si è reso protagonista di un’ ottima prestazione condita da un gol di ...

Calcio - Lorenzo Insigne : “Stiamo costruendo un grande gruppo in azzurro. Sarri alla Juve? Spero che alla fine cambi idea” : Nella conferenza stampa in programma nella giornata di oggi da Coverciano, dove la Nazionale italiana di Calcio di Roberto Mancini è in raduno per preparare le prossime due partite contro Grecia e Bosnia Erzegovina, valide per le Qualificazioni agli Europei 2020, è intervenuto Lorenzo Insigne, ormai a tutti gli effetti uno dei veterani del gruppo azzurro cresciuto notevolmente nell’ultima stagione grazie all’esperienza internazionale ...

Nazionale - Lorenzo Insigne : con Grecia non sarà una partita facile : Nazionale, Insigne: Stiamo studiando la Grecia, sappiamo che fuori casa non sarà una partita facile, dobbiamo stare attenti a partire con la giusta

Maurizio Sarri alla Juve? Lorenzo Insigne durissimo : "Un tradimento - cambi idea" : No, ai napoletani l'idea di Maurizio Sarri alla Juventus non piace proprio. E Lorenzo Insigne lo dice chiaro e tondo: "Sì, Sarri alla Juve per noi napoletani sarebbe sicuramente un tradimento, e io spero ancora che cambi idea". E ancora: "Bisogna però prendere atto che il mister è un professionista

L’uomo del giorno – Tanti auguri a Lorenzo Insigne - lo “scugnizzo” di Napoli : La consueta rubrica “L’uomo del giorno” di CalcioWeb è quest’oggi dedicata a Lorenzo Insigne, che spegne le 28 candeline. Nato e cresciuto a Napoli, il capitano azzurro porta in alto il nome della sua città a livello calcistico, in Italia e non solo. Una bandiera, non per niente soprannominato “O scugnizzo”. Qualche malumore con la tifoseria nel finale di questa stagione ha fatto pensare al peggio, ma ...

Buon compleanno Edoardo Pittalis - Francesco Birocchi - Lorenzo Insigne… : Buon compleanno Edoardo Pittalis, Francesco Birocchi, Lorenzo Insigne… …Angelina Jolie, Bar Refaeli, Antoine, Deborah Compagnoni, Pif, Stefano Pessina, Franco Prodi, Ricky Shayne, Maria Canins, Eva Klotz, Marco Risi, Mariolina Sattanino, Walter Novellino, Vincenzo Novari, Luciano Pizzetti, Marcello Pittella, Cecilia Bartoli, Francesco dell’Anno, Elisabetta Trenta, Rolando Ravello, Nikka Costa, Marco Carparelli, Alessandro Roja, Elisa ...