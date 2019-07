LIVE Uganda-Senegal 0-1 | Coppa d’Africa 2019 in DIRETTA | Leoni della Teranga in vantaggio

oasport

(Di venerdì 5 luglio 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45’+3′ Finisce il primo tempo,meritato delanche se Okwi ha cercato più volte il pareggio! Appuntamento tra un quarto d’ora per la ripresa! 45’+2′ Ci prova l’ma la palla è sul fondo. 45’+1′ Ancora gioco fermo e discussioni per un brutto fallo su Gassama. 45′ Due i minuti di recupero. 44′ Ancora Okwi, destro dal limite parato in due tempi da Gomis! 43′ Ci sono state tante lunghe interruzioni, vedremo quanto ci sarà di recupero. 41′ Punizione deviata da Gomis ma l’arbitro non se ne accorge. 39′ Punizione per l’per fallo dubbio su Lumala. 38′ Gioca meglio ilche del resto è una delle favorited’Africa. 37′ Cross dalla sinistra di Gueye per Sarr, colpo di testa alto. 36′ Sul ...

