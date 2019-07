Gruppo BMW - Harald Krüger non sarà più l' amministratore delegato

quattroruote

(Di venerdì 5 luglio 2019) La notizia era nell'aria da diverse settimane in seguito a numerose indiscrezioni della stampa tedesca ma ora è arrivata l'ufficialità:ha deciso di lasciare le redini delBMW. Il manager ha in particolare informato il presidente del consiglio di sorveglianza, Norbert Reithofer, della sua decisione di non candidarsi per un secondo mandato da numero uno del consiglio di gestione. Il 18 luglio la riunione decisiva. Ora toccherà al consiglio di sorveglianza prendere una decisione in merito alle "dimissioni" di. Il 18 luglio prossimo è in calendario una riunione del massimo organo amministrativo delbavarese per procedere con i passi necessari per la sostituzione del manager, che dal maggio del 2015 ha assunto l'incarico in precedenza ricoperto da Reithofer. Tutto fa pensare che la strada sia segnata. Da tempo circolano indiscrezioni su ...

