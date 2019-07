Fuori dal Coro | clamoroso botto per Mario Giordano in prima serata | Mediaset esulta

Ascolti TV | Giovedì 4 luglio 2019. Don Matteo 13.6% - male Riviera (8.8%). Partenza sprint per Fuori dal Coro (9.1%) che stacca In Onda (4.4%). Un’Estate Fa 7.1% : Riviera Nella serata di ieri, Giovedì 4 luglio 2019, su Rai1 la fiction in replica Don Matteo 11 ha conquistato 2.217.000 spettatori pari al 13.6% di share. Su Canale 5 la serie Riviera ha raccolto davanti al video 1.425.000 spettatori pari all’8.8% di share. Su Rai2 la prima puntata di Un’Estate Fa ha interessato 1.219.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 l’esordio della serie in prima tv free Chicago PD 5 ha ...

La Covisoc boccia il Palermo : è Fuori dalla Serie B : La Covisoc ha dato parere negativo: il Palermo è stato escluso dal campionato di Serie B per l’assenza dei “criteri economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2019/20”. La commissione di vigilanza sulle società di calcio ha contestato la mancanza della fideiussione, del pagamento degli stipendi […] L'articolo La Covisoc boccia il ...

Fuori dal Coro - un prevedibile Giordano show : [live_placement] Mario Giordano ha deciso di investire tutte le sue energie su Fuori dal Coro: urla, sogghigna, fa faccette di dursiana memoria ma soprattutto non dimentica mai di dire la sua su ogni argomento.Il programma non è nulla di diverso da una qualsiasi trasmissione di Paolo Del Debbio: l'unica differenza è nel conduttore, per tre ore sempre sopra le righe, dall'attacco a Carola Rackete ("Diamole la medaglia allo speronamento, anzi ...

Serie B - la Covisoc boccia il Palermo : è Fuori dal campionato : le parole di Tuttolomondo : Il Palermo non potrà iscriversi alla Serie B. La commissione di vigilanza delle società di calcio ha infatti dato oggi parere negativo alla richiesta del club rosanero di iscrizione alla Serie cadetta. Il Palermo è stato escluso per l’assenza dei “criteri economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione al campionato di Serie B 2019/20”. La Covisoc ha contestato ...

Fuori dal Coro - diretta : Sta per iniziare la prima puntata di Fuori dal Coro con Mario Giordano. Segui la diretta liveblogging con TvBlog! Fuori dal Coro, anticipazioni puntata 4 luglio 2019 Rete4 continua anche a luglio la sua programmazione nel segno dell’informazione e dell’attualità. Da stasera, infatti, per tre giovedì consecutivi, approda in prima serata Fuori dal Coro, il programma di approfondimento condotto da Mario Giordano. TvBlog seguirà la diretta in ...

LIVE Wimbledon 2019 in DIRETTA : risultati 4 luglio. Vincono Federer e Barty. Fuori Kerber! Nadal avanti di un set - Fognini e Serena Williams indietro - Berrettini in campo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata di sfide per il terzo torneo stagionale dello Slam: oggi, giovedì 4 luglio, si completa il secondo turno di Wimbledon! Sui campi in erba più famosi del mondo i nostri Fabio Fognini e Matteo Berrettini cercheranno il passaggio al terzo turno. Saranno 32 gli incontri di singolare in programma quest’oggi: sedici del torneo maschile ed altrettanti di quello femminile. In ...