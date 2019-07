«Forrest Gump» | frasi e meme per i 25 anni del film

Forrest Gump 25 anni dopo : un classico intramontabile : Come mai un film come Forrest Gump non invecchia mai e nell'era del tutto subito non vede 'sbiadire' la propria fama dopo un quarto di secolo? Il segreto del successo di un film è un alchimia basata su un’infinità di variabili che in estrema sintesi possono essere riassunti in cinque punti: originalità, caratterizzazione dei personaggi, regia capace di offrire qualcosa di nuovo, uno o più protagonisti ...