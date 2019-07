Fiction Mediaset autunno 2019 | Rosy Abate dopo l’estate | Morandi pronto con L’Isola di

Le Fiction Mediaset che vedremo : da Alessandro Preziosi a Raoul Bova a Vittoria Puccini - i nuovi volti di Canale 5 : Le fiction Mediaset sono in piena rinascita. Se agli albori sono stati Alessandro Preziosi e Ambra Angiolini a riportare il pubblico davanti alla tv, nella nuova stagione televisiva toccherà ad altri attori di punta farlo tra nuove fiction e graditi ritorni come quello di Gianni Morandi e Giulia Michelini. Sembra proprio che a loro due tocchi l'arduo compito di segnare il passaggio dall'estate all'autunno con L'Isola di Pietro 3 e Rosy Abate 2, ...

Fiction Mediaset - le novità della stagione 2019-20 : La Fiction Mediaset è stata uno degli argomenti di cui gli addetti ai lavori e non solo hanno più discusso nel corso di questa prima parte dell'anno: merito di un cambio di rotta che ha portato l'azienda di Cologno Monzese ad investire su nuovi titoli e diversificare i rapporti con le case di produzione, ottenendo buoni risultati.Lo dimostrano serie tv già andate in onda come Non Mentire, Il silenzio dell'acqua e L'amore strappato, che hanno ...

Replica su Mediaset Play Fiction con Megan Montaner Lontano da te - flop ascolti : Finale romantico per i due protagonisti Massimo e Candela di "Lontano da te", la fiction surreale di provenienza ispanica. I due si ritrovano dove si sono incontrati la prima volta, e tra illusione e realtà si conclude la loro avventura. Per seguire la fiction in Replica basta usare l'app scaricabile di Mediaset Play On Demand. Candela e Massimo si rivedono a Praga L'incontro che sembrava ormai impossibile tra la ballerina Candela e ...

Beppe Fiorello sbarca a Mediaset. E la sua prossima Fiction andrà in onda su Canale5 : FQ Magazine Sabrina Paravicini, l’attrice di Un medico il famiglia e la sua lotta contro il cancro: “Insultata perché ho fatto la chemio e non cure alternative” Beppe Fiorello sbarca a Mediaset. La notizia è abbastanza clamorosa dato che l’attore è stato, per tanti anni, il volto per eccellenza della fiction Rai. A tal punto che dal ...