Elicottero precipita nelle Bahamas, muore miliardario Chris Cline: sette le vittime (Di venerdì 5 luglio 2019) La tragedia mentre l'Elicottero era in viaggio dall'isola di Big Grand Cay, nell'estremo nord delle Bahamas, a Fort Lauderdale, nel vicino stato della Florida. Il miliardario Chris Cline è morto a poche ore dal suo compleanno. Proprio venerdì infatti avrebbe compiuto 62 anni.

Tragedia nelle scorse ore nei cieli sopra le Bahamas, in America del Nord. Sette persone sono morte tragicamente a seguito di un grave incidente aereo avvenuto nel pomeriggio di giovedì 4 luglio. Tutte le vittime viaggiavamo a bordo di un elicottero privato che è improvvisamente precipitato nell'oceano mentre era in viaggio dall'isola di Big Grand Cay, nell'estremo nord delle Bahamas, a Fort Lauderdale, nel vicino stato della Florida, negli Stati Uniti. Il dramma si è consumato poco dopo il decollo, intorno alle 17. Le vittime sono tutti cittadini americani e tra di loro figura un personaggio noto in America e in particolare in West Virginia e in Florida: il miliardario Chris Cline, proprietario di alcune miniere di carbone in West Virginia che ha una residenza a Palm Beach. Con lui sono morti quattro donne e altri due uomini tra cui i membri dell'equipaggio.