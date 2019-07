Bimbo di tre anni cade nella piscina dell' asilo nido | ricoverato | è gravissimo

Vaso sanguigno esploso nel cervello! Malore mentre gioca a calcio - morto Bimbo di 10 anni : Si è sentito male mentre giocava a calcio al parco con gli amici. Subito dopo la corsa in ospedale e due interventi al cuore, ma per Petro Dixon, 10 anni, non c'è stato nulla da fare. Il bambino è collassato improvvisamente al suolo. È successo in un'area verde di Salford, in Inghilterra, lo scorso sabato pomeriggio. È probabile che a causare il decesso sia stato un Vaso sanguigno esploso nel cervello, con conseguente arresto cardiaco. Sotto ...

Cuneo : Bimbo di 2 anni cade nella buca mentre gioca - per salvarlo rimane bloccata anche la madre : Il piccolo stava giocando col fratellino più grande all'esterno di un edifico quando improvvisamente è cascato in un condotto dei areazione la cui grata era stranamente sollevata. Per soccorrerlo la madre si è lanciata all'interno ma è rimasta bloccata a sua volta. Salvati dai vigili del fuoco.

Regno Unito. Bimbo di un anno lasciato in auto sotto al sole - salvato in extremis dai pompieri : I fatti sono avvenuti ieri, 22 giugno, a Saffron Walden, cittadina della contea dell'Essex, in Inghilterra. In una giornata in cui la temperatura esterna segnava 25° C, all'interno dell'abitacolo chiuso di una macchina si potevano raggiungere i 47°C, spiega Child Safety Europe.

Bimbo morto a Mirabilandia - domani i funerali di Edoardo : “Tre minuti sott’acqua” : Lunedì i funerali di Edoardo Bassani, il bambino di quattro anni morto annegato nella piscina del parco di divertimenti Mirabeach. Il giorno dopo l'autopsia sono stati comunicati luogo e orario dell'addio al bambino. Intanto l'avvocato della mamma, che risulta indagata, ha dichiarato che "la mia assistita farà il processo sul banco delle persone offese".Continua a leggere

Bimbo annegato a Mirabilandia : oltre alla madre sono almeno 10 gli ingagati : Gli investigatori al lavoro su eventuali responsabilità penali: oltre a chi aveva il compito di vigilare sul Bimbo, e cioè la madre, anche il servizio di salvataggio e la sua organizzazione interna

Dramma in Trentino - Bimbo di 3 anni ucciso da un’auto a pochi passi da casa : Un bambino tre anni è stato investito e ucciso da un'auto ad Arco, in Trentino. Il tragico incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio a pochi passi dalla casa in cui il piccolo viveva con sua famiglia. Il bambino è stato portato all'ospedale Santa Chiara di Trento, dove purtroppo è morto. Da chiarire la dinamica dell’accaduto.

Novara - cede grata e Bimbo vola per tre metri. È illeso : Novara, cede grata e bimbo vola per tre metri. È illeso L'incidente si è verificato in un complesso residenziale nel quartiere Santa Rita. Il piccolo, di cinque anni, stava giocando nel cortile con gli amichetti. Ha riportato solo lievi solo ferite Parole chiave: ...

Bimbo di 4 anni muore annegato in piscina : dramma in vacanza - «è uscito mentre i genitori dormivano» : Tragedia in Grecia sull?isola di Kos, dove un bambino di quattro anni, in vacanza con la famiglia, è morto annegato nella piscina di un resort della Atlantic Holiday Village. La...

E' un miracolo! Bimbo di tre anni precipita dal 7° piano ma atterra tre metri più in basso : Tragedia sfiorata ieri in via Trento, nel quartiere San Pasquale di Bari, dove un bambino di appena tre anni è precipitato dal settimo piano di un palazzo. Il piccolo, approfittando di una breve distrazione della madre – in evidente stato di shock all’arrivo dei soccorritori del 118 – si è sporto dalla finestra, cadendo nel vuoto da un'altezza di oltre 21 metri. Il volo poteva finire nel peggiore dei modi ma evidentemente il Bimbo è stato molto ...

Catanzaro - Bimbo di tre anni cade dal quinto piano : “Non è in pericolo di vita. Salvato dai fili della biancheria” : I fili usati per stendere la biancheria hanno attutito la caduta del bambino volato dal quinto piano del palazzo in cui abita. È successo nel pomeriggio del 12 giugno a Catanzaro. Il bambino, che ha tre anni e mezzo, ha riportato fratture alle gambe ma non sarebbe in pericolo di vita: la tac a cui è stato sottoposto avrebbe dato esito negativo. Rimane comunque in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale ...