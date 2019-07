Al Bano e Romina di nuovo insieme in TV | e lei si lascia scappare una battuta

dilei

(Di venerdì 5 luglio 2019) Una serata all’insegna della spiritualità, condotta da Flavio Insinna e che ha visto la partecipazione di molti volti noti come Lino Banfi, Francesco Testi, Michele Placido e Gabriele Cirilli. Una voce per Padre Pio, giunto alla ventesima edizione, è stato trasmesso direttamente da Pietralcina e, anche quest’anno, ha donato grandi emozioni. Non solo storie di vita e testimonianze di fede, ma anche un grande spettacolo e un’occasione per fare del bene al prossimo attraverso la raccolta fondi. A partecipare alla serata, attirando l’attenzione del pubblico, Alche si sono esibiti, in un primo momento, separati. Una scelta, probabilmente dovuta esclusivamente alle esigenze dello show, ma che ha fatto subito pensare che tra i due ci fosse diil gelo. Non troppo tempo fa gli ex coniugi si erano, infatti, riavvicinati dopo lunghi anni in cui non si erano rivolti la ...

