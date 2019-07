Abusi sessuali su migranti | condannato ex ministro norvegese | una delle vittime era

Roma - Abusi sessuali su adolescente : arrestato 72enne : Marco Della Corte Roma, un ragazzino di 15 anni sarebbe stato adescato da un anziano uomo di Ciampino: avrebbe detto di essere un insegnante amico di suo nonno Il fattaccio è avvenuto a Ciampino (Roma). Dopo essersi spacciato per professore universitario ed ex militare conoscente di suo nonno, un 72enne avrebbe adescato un adolescente di 15anni portandolo a casa sua, con la promessa di trovargli un lavoro. Una volta conquistata la ...

Napoli - professore arrestato per Abusi sessuali si uccide con un colpo di pistola al petto : Vincenzo Auricchio, 53 anni, docente del liceo “Giambattista Vico” arrestato nei giorni scorsi per atti sessuali con alcune allieve, si è sparato al petto poco dopo le 14 nella sua casa di Quarto, in provincia di Napoli. ...

Napoli - suicida il prof arrestato per Abusi sessuali su due studentesse : Si è ucciso sparandosi un colpo di pistola il docente di matematica di un noto liceo classico di Napoli arrestato nei giorni scorsi con l’accusa di aver abusato due studentesse all’epoca dei fatti quindicenni.L’uomo, 53 anni, era ai domiciliari nella sua residenza in un comune dell’hinterland partenopeo. Sul posto è giunto il pm di turno.

Napoli - insegnante di liceo arrestato per Abusi sessuali su due studentesse : È stato arrestato a Napoli un insegnante di liceo accusato di abusi sessuali su due studentesse. Le due ragazze, all’epoca dei fatti, avevano meno di 16 anni. L’attività investigativa era partita subito dopo la denuncia presentata da una delle due vittime. Le sue dichiarazioni hanno poi trovato riscontro negli approfondimenti eseguiti dalla polizia giudiziaria, anche analizzando i dispositivi telefonici e informatici – posta ...

Castellammare del Golfo - si suicida autista accusato di Abusi sessuali su minore : Si toglie la vita l’uomo originario di Castellammare del Golfo arrestato lo scorso anno per violenza sessuale su minorenne. Dietro all’estremo gesto forse ci sarebbe il peso di un’accusa fin troppo infamante da reggere. L’uomo, 59 anni, si è tolto la vita dentro la sua abitazione della cittadina trapanese. L’uomo, un ex autista del trasporto pubblico, al momento si trovava al regime dell’obbligo di dimora ed ...

Abusi sessuali sulle tre nipotine : nonno arrestato : Per anni avrebbe abusato sessualmente delle nipotine, due di 10 anni e una di 14 anni. Un nonno 71enne residente a Fasano...

Argentina - indagato monsignor Gustavo Zanchetta per Abusi sessuali aggravati : "abusi sessuali continui e aggravati". E' il grave atto d'accusa che Monica Viazzi, procuratore della provincia di Salta, in Argentina, ha mosso nei confronti di monsignor Gustavo Zanchetta. Il prelato, che si era dimesso dalla diocesi di Oran nel 2017, era stato poi chiamato a Roma da Papa Francesco, che in una recente intervista ha rivelato che è sotto processo anche in Vaticano. E' la prima volta che viene formalizzata e resa pubblica ...

Fifa - Abusi sessuali : squalificato a vita il presidente della Federcalcio afghana : La camera giudicante del Comitato Etico indipendente della Fifa ha squalificato a vita il presidente della Federcalcio afghana, Keramuudin Karim, ritenuto colpevole di abusi sessuali nei confronti di alcune giocatrici della nazionale femminile dell’Afghanistan. Erano state almeno in 5 le calciatrice afghane che avevano presentato denuncia per abusi subiti nel periodo che va dal 2013 al 2018. Stupro Neymar, l’attaccante brasiliano ...

Noa Pothoven non è morta per eutanasia : si è suicidata a 17 anni dopo Abusi sessuali - una storia che fa riflettere : In questa settimana, i giornali di tutto il mondo hanno diffuso la triste storia di Noa Pothoven, ragazza olandese che ha scelto di morire a 17 anni dopo la sofferenza ritenuta “insopportabile” per via di depressione, stress post-traumatico e anoressia in seguito a ripetuti abusi sessuali subiti quando era ancora una bambina. La vicenda ha fatto il giro del mondo perché in un primo momento era circolata la notizia che Noa avesse ottenuto ...

Vaticano - Zanchetta sotto accusa anche in Argentina : “Abusi sessuali aggravati” : Ora l’accusa è stata formalizzata in un tribunale. Ed è la prima volta. Monsignor Gustavo Oscar Zanchetta, dimessosi dalla diocesi di Oran nel 2017 e successivamente chiamato in Vaticano da Papa Francesco, è stato accusato da un pubblico ministero in Argentina di avere abusato sessualmente di seminaristi. Il procuratore della provincia Argentina di Salta, Monica Viazzi, sostiene che il prelato ha commesso “abusi sessuali continui ...

Vicenza : Abusi sessuali e violenze su figlia amica - ghanese arrestato dai carabinieri : Vicenza, 6 giu. (AdnKronos) - I carabinieri della Stazione di Thiene, nel tardo pomeriggio di ieri, hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza nei confronti di un 47enne di nazionalità ghanese, residente a Thiene. L’uomo deve

Il cardinale australiano George Pell farà ricorso contro la sua condanna per Abusi sessuali su minorenni : Oggi il cardinale australiano George Pell, ex consigliere stretto di Papa Francesco e prelato di più alto grado mai condannato per abusi sessuali su minorenni, farà ricorso contro la condanna a sei anni di carcere per cui si trova in prigione da

Per R Kelly 11 nuove accuse di Abusi sessuali su una minorenne - l’inchiesta si allarga ad ulteriori episodi : Dopo essere stato travolto dagli effetti giudiziari del documentario Surviving R Kelly, arrivano ulteriori accuse a carico del cantante che era già stato arrestato a febbraio per 10 capi d'accusa relativi ad abusi sessuali su quattro donne, tre delle quali erano minorenni durante i presunti atti criminali avvenuti tra il 1998 e il 2010. Ora a Chicago R Kelly dovrà affrontare ben 11 nuove accuse, tra cui abuso sessuale e violenza sessuale ...

Molise - “Abusi sessuali su due ragazze di 14 anni” : arresti domiciliari per 59enne : Un uomo di 59 anni, residente in un paesino nel Basso Molise, è stato arrestato dai carabinieri di Larino con l’accusa di aver abusato sessualmente di due ragazze di 14 anni. Gli abusi alle minori riguardano il periodo tra giugno 2016 e il 2018. Le indagini sono partite dalle segnalazioni di alcune minorenni che hanno detto di aver ricevuto attenzioni particolari da parte dell’uomo. I carabinieri hanno poi ricostruito la vicenda e ...