Vola il turismo in Sicilia | i francesi innamorati dell’Isola

(Di giovedì 4 luglio 2019) Il mare, il cibo, i monumenti. Così lasi conferma la regina delle mete turistiche. Tra natura, arte e cultura e una gastronomia che diventa sempre più d’eccellenza, laè il top per le vacanze anche per l’offerta che offre per tutte le tasche e per tutti i gusti. Un mix di offerta che ha premiato la nostra Isola nel panorama turistico degli ultimi anni, complice anche la crisi internazionale che ha travolto altri mercati, dalla Tunisia all’Egitto. La, nel 2018, ha registrato un aumento dei flussi turisti rispetto all’anno precedente del 2,9 per cento sia in termini di arrivi (oltre 140 mila in più) che di presenze (oltre 430 mila pernottamenti in più), consolidando la ripresa che si era manifestata negli anni precedenti. Intanto le presenze risultano in crescita negli esercizi alberghieri (+1,5 per cento), ma soprattutto in quelli extra-alberghieri ...

