Un altro selfie killer! Si fotografa sulla scogliera poi scivola e muore

(Di giovedì 4 luglio 2019) La tragedia in Spagna, dove un giovane ha perso la vita e unè rimasto gravemente ferito. L'ennesima folle morte per unspericolato. Sono saliti fin in cima allaper scattarsi unad alto contenuto di adrenalina, ma poi hanno perso l'equilibrio, sonoti e sono caduti da oltre dieci metri di altezza: un ragazzo è morto, unè rimasto gravemente ferito, mentre il terzo è miracolosamente illeso.La tragedia nei pressi di Torrevieja, in Spagna, dove i giovani erano in vacanza con gli amici: si tratta di una comitiva britannica in viaggio a Punta Prima, il promontorio che segna il confine proprio tra i comuni di Orihuela e Torrevieja...