Toscana | manca farmaco anti tumore | 25 pazienti senza cura

(Di giovedì 4 luglio 2019) Giorgia Baroncini La Regione cerca all'estero la mitomicina e intanto annuncia un'azione legale All'ospedale fiorentino di Careggi sono esaurite le scorte di mitomicina,per il trattamento delalla vescica. La Regione, ha annunciato il governatore Enrico Rossi, "si è mossa per cercare la molecola anche all'estero". Come spiega Repubblica, la carenza di mitomicina ha costretto l'ospedale a bloccare 25 trattamenti ad altrettcon il cancro. Presto le scorte finiranno anche a Pisa. "Nel resto d'Italia - ha spiegato Rossi - la situazione non va molto meglio. Nel senso che anche altre Regioni si stanno approvigionando all'estero". La molecola infatti è inserita nell'elenco dell'Aifa (Agenzia italiana del) dei medicinali che non si trovano o si trovano con fatica. "Non ci possono essere interruzioni di somministrazioni di farmaci che ...

