Torino | il presidente Cairo a 360° | dal rinnovo di Mazzarri al super colpo di mercato per

(Di giovedì 4 luglio 2019) Ildel, Urbano, ha raccontato la sua squadra a “La Gazzetta dello Sport”. Il numero uno granata fa un bilancio della stagione: “Soddisfazione per l’ottimo campionato scorso: 63 punti e vittorie prestigiose con squadre che ci hanno preceduto, Atalanta, Inter, Milan… Negli ultimi 15 anni chi ha fatto 63 punti mai è rimasto fuori dall’Europa. Il fato ha rimesso a posto le cose. Spiace per il Milan, da ragazzino tifavo Milan e Toro, ma se si corre per lo stesso obiettivo, giusto rispettare le stesse regole e poter gestire le stesse risorse”. Ilha raggiunto i preliminari di Europa League, a discapito del Milan: “I preliminari di Europa League sono una partenza, non un arrivo, e il cammino dovrà essere lungo e importante. Rimbocchiamoci subito le maniche come Valentino Mazzola. Dobbiamo rimetterci in pista con la testa ...

