Serie B | la Covisoc boccia il Palermo | è fuori dal campionato | le parole di Tuttolomondo

(Di giovedì 4 luglio 2019) Ilnon potrà iscriversi allaB. La commissione di vigilanza delle società di calcio ha infatti dato oggi parere negativo alla richiesta del club rosanero di iscrizione allacadetta. Ilè stato escluso per l’assenza dei “criteri economico finanziari previsti per l’ottenimento della licenza nazionale ai fini dell’ammissione aldiB 2019/20”. Laha contestato la mancanza della fideiussione, del pagamento degli stipendi ai calciatori e dei debiti sportivi nei confronti di Lega di B e Figc fra cui la sanzione da 500 mila euro comminata per illecito amministrativo. Ilpotrebbe fare ricorso entro l’8 luglio, ma a parte il pagamento di 15 mila euro per depositare l’istanza, non sembrano esserci margini per un successo. Il prossimo 12 luglio dovrebbe essere ufficializzata ...

