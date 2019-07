Pedullà | “Marko Rog quasi certamente resterà in Italia | le ultime sul futuro del croato”

forzazzurri

(Di giovedì 4 luglio 2019) Alfredo, attraverso il proprio sito ufficiale ha parlato di mercato, soffermandosi su Marko Rog in uscita dal Napoli : Il Napoli lavora per sfoltire la rosa con diversi giocatori azzurri che hanno catturato l’interesse di tanti club in. Uno di questi è Marko Rog. “Bruno Amione a pochi passi dal Genoa: affare in definizione per il difensore centrale classe 2002 in uscita dal Belgrano, lo stesso club di Romero. Siamo ormai ai dettagli, operazione in dirittura d’arrivo. E per il centrocampo si punta Marko Rog: la Fiorentina non ha approfondito, il Napoli e l’agente del centrocampista hanno aperto a Preziosi, l’ operazione sembra possa chiudersi a breve.” Leggi anche : Trentino, il ritiro di Dimaro inizia senza big. Ci sono quattro giovani e tre esuberi. I dettagli Albiol saluta Napoli: “I tifosi mi hanno fatto sentire a casa, porterò tutti nel ...

