ilgiornale

(Di giovedì 4 luglio 2019) Federico Garau Durante l'incursione in casa del rivale erano presenti la moglie e la figlioletta di 4 anni, che hanno assistito terrorizzate alla devastazione da parte dei due giovani nordafricani. Lunga la lista dei capi di imputazione degli stranieri, ora in attesa di giudizio In seguito al litigio ed alla rissa con un connazionale in un bar di Saletto () compiono unin casa di quest'ultimo e la devastano dopo aver rubato un portafogli, incuranti della presenza e del terrore di moglie e figlia del loro obiettivo. I responsabili sono due marocchini di 19 e 21 anni, che intorno alle 21:30 dello scorso martedì si trovavano all'interno dell'Art Cafè. Qui hanno iniziato a bere insieme ad un connazionale residente in paese, col quale ad un certo punto è nata una discussione, divenuta via via più accesa anche a causa dei fumi dell'alcol. Dalla lite alle mani il passo è ...

zazoomnews : Padova raid punitivo e aggressione a militari presi 2 magrebini - #Padova #punitivo #aggressione -