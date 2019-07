Graduatorie ad esaurimento 2019/22 provvisorie - aggiornamento

scuolainforma

(Di giovedì 4 luglio 2019) È cominciata la pubblicazione delleadper il triennio/22 relativamente al personale docente della scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado. Le operazioni si protrarranno fino a tutto il 16 luglio. La data ultima di pubblicazione delleaddefinitive è il 12 agosto. Nel caso in cui i docenti dovessero accorgersi di errori di punteggio nella pubblicazione delle, essi avranno 5 giorni di tempo per produrre reclamo. Chi si è visto negare l’attribuzione della precedenza per il riconoscimento dei benefici connessi alla legge n. 104/1992 o alla riserva di posto, potrà inoltrare l’apposita documentazione scannerizzata allegandola al reclamo. A tal fine, considerato che il formato privacy di pubblicazione delle GAE non consente di rilevare l’avvenuto riconoscimento dei benefici in ...

