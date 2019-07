Eutanasia | presidio di Cappato e Welby | ‘Basta rinviare la legge Zingaretti e Di Maio

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Un anno di tempo per coprire il vuoto normativo sul fine vita. Tanto aveva lasciato la Consulta al Parlamento per legiferare. Eppure il tempo sta per scadere, con i lavori bloccati e più volte rinviati, come ha denunciato l’associazione Luca Coscioni. Per questo motivo Marcoe Minahanno organizzato unprima alla sede del Partito democratico a Roma, poi al Ministero dello Sviluppo economico, per sollecitare il segretario dem Nicolae il capo politico del M5s, Luigi Di, con l’obiettivo di trovare una maggioranza utile per approvare unasull’legale. “È noto come i vostri elettori siano in gran parte favorevoli, ma i vostri gruppi parlamentari hanno impedito la discussione in Aula dei testi depositati, a partire dalla proposta didi iniziativa popolare depositata ben sei anni fa”, sinella ...

