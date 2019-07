Eddie Vedder suona ' Crazy little thing called love' dei Queen

Eddie Vedder omaggia Chris Cornell a Düsseldorf e canta Seasons : Eddie Vedder omaggia Chris Cornell e canta il brano Seasons: è successo in occasione di uno dei suoi concerti europei, in Germania. Eddie Vedder si trovava a Düsseldorf quando, oltre alle canzoni in scaletta, ha aggiunto al concerto un omaggio importante, quello al suo collega Chris Cornell. La voce dei Pearl Jam ha chiuso infatti lo spettacolo tedesco di Düsseldorf suonando per la prima volta la canzone Seasons, che Chris Cornell aveva ...

Eddie Vedder al Collisioni Festival : 'Mai suonato così vicino alla cucina di qualcuno' : Eddie Vedder la scorsa sera ha suonato a Barolo (Cuneo) sul palco del Collisioni Festival in occasione del suo tour solista. Concerto di spessore per il cantante dei Pearl Jam, che ama l'Italia ed ogni volta che torna nel nostro paese viene sempre accolto in modo trionfale. Curiosi alcuni siparietti che si sono verificati sia dentro che lontano dal palco di Piazza Colbert. In vino veritas Eddie Vedder durante il suo tour solista ama scherzare ...