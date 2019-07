Ecomafia | più abusivismo e discariche illegali | per le gang business da 16 | 6 miliardi

Blastingnews

(Di giovedì 4 luglio 2019) Nel 2018 in Italia sono stati segnalati meno reati legati all'ambiente rispetto all'anno precedente, ma l'edilizio, lo smaltimento illegale dei rifiuti e le truffe agroalimentari, come quelle sul falso made in Italy, sono in piena espansione. Lo dice il rapporto di Legambiente sulle cosiddette Ecomafie presentato oggi a Roma....

