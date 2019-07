Crac Ciappazzi | condanne definitive per Geronzi e Arpe Il patron di Sator chiede la

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2019) Cesaree Matteosono stati condannati in via definitiva per ildelle acque minerali, filone dell’inchiesta Parmalat. I giudici della Cassazione hanno deciso una pena di 4 anni e mezzo per il primo e 3 anni e mezzo per il secondo. Sono stati condannati anche Roberto Monza e Antonio Muto a 3 anni e due mesi ciascuno, Riccardo Tristano a 3 anni e Eugenio Favale a 2 anni e 2 mesi. Una richiesta di revisione dell’intero processo è stata presentata dai legali disulla base dell’emersione di un nuovo quadro probatorio, con procedimento incardinato alla Corte di Appello di Ancona., presidente del gruppo finanziarioda lui fondato, attualmente non è nel cda di istituzioni bancarie quotate e quindi non incorre nel rischio di decadere secondo le norme di rispettabilità della Bce. Sarà la Corte di Appello di Bologna, che per la terza volta si ...

