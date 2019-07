CdM – Svolta ADL | diritti d’immagine a James Rodriguez e incontro con Lozano a

Paraciclismo - ventiquattro le medaglie ottenute dagli azzurri nella tappa di CdM Svolta a Corridonia : Secondo posto nel medagliere della prova di Coppa del Mondo, ma primi per numero di medaglie vinte (24) Nonostante una giornata meteorologicamente assai difficile, che ha reso ancor più insidioso il percorso della gara su strada, la Coppa del Mondo di Ciclismo Paralimpico di Corridonia ha visto la sua conclusione con una messe di medaglie per gli azzurri. Alla fine ben 24 sono i podi dell’ Italia (considerando anche le medaglie della ...