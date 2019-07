Alitalia | spot con finto Obama | gaffe razzista Video rimosso dopo critiche e scuse

Alitalia ritira lo spot : attore truccato da nero per pubblicizzare la nuova tratta Roma-Washington DC : Quattro tra ex e attuale presidente degli Stati Uniti, interpretati da attori, per promuovere la nuova rotta Roma-Washington DC. Questa l’idea della nuova campagna pubblicitaria realizzata da Alitalia e promossa anche attraverso l’hashtag #WhereIsWashington. I quattro inquilini della Casa Bianca scelti? Lincoln, Washington, Obama e Trump. La campagna però si è fermata con Obama per via delle polemiche esplose sul web. Per truccare ...

Alitalia accusata di razzismo. Rimosso lo spot col finto Obama con blackface : Un attore con il viso ricoperto di trucco per scurire la carnagione ed enfatizzare i lineamenti di labbra e naso: appare così il Barack Obama dello spot con cui Alitalia avrebbe voluto pubblicizzare la nuova tratta senza scali Roma-Washington ma che ora, tacciato di razzismo, è stato Rimosso.Alitalia, dunque, sarebbe stata accusata di avere utilizzato il “blackface”, uno stile di makeup teatrale che nel XIX secolo ...

