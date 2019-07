Velletri, adesso spunta un serpente in tribunale - Video

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un enormeverde è apparso neldi. Il rettile ha cercato pi volte di attaccare i vigilantes. Ora non si sa dove sia finito.Sono le nove circa del mattino e ad attendere i vigilantes, addetti all’apertura degli uffici al pubblico deldi, c’è un enormeverde. Venerdì scorso gli uomini della sicurezza stavano svolgendo le normali operazioni, una volta arrivati all’Unep (ufficio notifiche esecuzione protesti) sono stati accolti dall’insolito ospite: un lungo rettile di oltre 2 metri, forse di origine esotica. Lo hanno visto prima di entrare attraverso le vetrate del gabbiotto.\Ilha tentato più volte di attaccare i vigilantes da oltre il vetro. Non si sa se sia stato messo da qualcuno o se è fuggito da qualche appartamento privato. Ad intervenire sono stati gli stessi addetti alla sicurezza che lo hanno allontanato aprendo una porta retrostante. Al momento delsi sono perse le tracce. Chissà se tornerà a far visita.