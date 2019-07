Tuffi | Universiadi 2019 | Laura Bilotta fuori dalla finale da un metro di un soffio

oasport

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un day-2 un po’ amaro per iitaliani, valido per l’edizionedellea Napoli., infatti, dopo aver ottenuto l’ottavo punteggio nel corso delle eliminatorie mattutine, ha sfiorato la qualificazione all’atto conclusivo dal. L’azzurra, presente in una delle due semifinali, aveva la necessità di centrare le prime tre posizioni per essere parte del gioco. Purtroppo un errore sull’avvitamento rovesciato le è costato caro e non le ha consentito di essere nella top-3. Il totale di 218.40 è valso, infatti, un amaro quarto posto a pochi centesimitop-3 guidatacanadese Mia Vallee (228.60), a precedere la messicana Mendoza (225.90) e la tedesca Jana Lisa Rother (219.20). Un vero peccato, dunque, per la nostra portacolori. Per quanto concerne le eliminatorie maschili dai tre metri Gabriele Auber, Andrea Cosoli e ...

