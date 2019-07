Stromboli | le prime immagini del vulcano stravolto dopo l’esplosione | il VIDEO della

meteoweb.eu

(Di mercoledì 3 luglio 2019). Il costoneSciara del Fuoco ha cambiato conformazionel’esplosione che alle 16:46 di oggi ha ucciso un escursionista, ferito un altro ragazzo che era con lui e mandato le isole Eolie nel panico. Migliaia di turisti sono scappati, e Ginostra è rimasta senza luce e gas per gli incendi innescati dal violento parossismo. Impressionanti leaeree girate dalla Polizial’esplosione:, ledell’esplosione neldall’elicotteroAltri: Ledell’esplosione dello: pioggia di lapilli, panico per i turisti, il lavoro dei CanadAir dei vigili del fuoco per lo spegnimento dei quattro focolai attivil’eruzione, operazioni di soccorso in atto: ledall’elicottero dei vigili del fuoco ...

