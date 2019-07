Strage migranti in Libia | bombardato centro detenzione | almeno 40 morti Onu | “Crimine di

ilfogliettone

(Di mercoledì 3 luglio 2019)40 persone sono morte in un raid aereo che ha colpito undiperillegali vicino Tripoli. Il ministero della Salute del governo sostenuto dall'Onu fa sapere che nel bombardamento suldidi Tagiura sono rimasti feriti80. Il governo di unità nazionale del primo ministro Fayez al Serraj ha accusato le forze del Lna del generale Khalifa Haftar del raid aereo su Tajoura. Ed in una dichiarazione ha parlato di attacco "premeditato" e "preciso" e denunciato "il crimine odioso". La, ricordiamo, e' divisa tra due governi in guerra e le forze di Haftar controllano gran parte dell'est e del sud del Paese.Proprio il generale Khalifa Haftar, da aprile continua ad alimentare scontri per conquistare Tripoli e rovesciare il governo di unita' nazionale sostenuto dall'Onu, con rischi per la popolazione locale e anche i ...

