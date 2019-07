Salute | per Unisalute sinergie pubblico-privato per bisogni emergenti

Emergenza rifiuti : “L’immondizia invade Roma - Reggio Calabria - Cagliari e Napoli - è allarme per la Salute” : “Dilaga nel Paese l’Emergenza rifiuti che, con il caldo, assume sempre più i caratteri anche di un’Emergenza sanitaria. Non solo la Capitale, ma Reggio Calabria, Cagliari, la periferia di Napoli (solo per citarne alcuni): i cumuli di immondizia invadono marciapiedi e carreggiate, ma soprattutto emanano esalazioni maleodoranti e generano proliferazioni batteriche capaci di danneggiare la salute fisica e psichica dei cittadini. Il disagio ...

Il governo italiano si sbilancia e dice basta alle fake news : il 5G non è dannoso per la Salute : La deputata del Movimento 5Stelle Mirella Liuzzi si sbilancia sui potenziali effetti dannosi delle reti 5G, cercando di smontare tutte le bufale che ruotano attorno all'argomento. L'articolo Il governo italiano si sbilancia e dice basta alle fake news: il 5G non è dannoso per la salute proviene da TuttoAndroid.

Viene venduta come “soluzione miracolosa” per curare molte malattie - ma è dannosa per la Salute : l’allerta dell’Oms : Viene venduta con la denominazione “Soluzione minerale miracolosa“, ma in realtà non ha alcun effetto sulla lunga serie di malattie per cui Viene considerata miracolosa, e inoltre può essere anche dannosa per la salute. Il prodotto, come si legge su una circolare del ministero della salute, è stato oggetto di un ‘warning‘ dell’Oms, che ne sconsiglia l’uso. “L’Oms – si legge – informa ...

European Games 2019 : il bilancio in vista di Tokyo 2020. Karate e ginnastica in Salute - è notte fonda per il tiro a segno : Gli European Games 2019 terminati ieri hanno lasciato indicazioni importanti per l’Italia in ottica Olimpiadi di Tokyo 2020. Alcune discipline hanno beneficiato della partecipazione dei migliori interpreti del Vecchio Continente, altre invece si sono rivelate competizioni di seconda o terza fascia, non credibili dunque in una proiezione a cinque cerchi. Per questo prenderemo in considerazione solo gli sport che, a nostro avviso, hanno ...

Caldo Liguria - Toti : “Molti impianti in tilt - attenzione alla Salute e seguite i consigli degli esperti” : “La nostra regione e’ investita da un’ondata di Caldo eccezionale. Molti impianti di condizionamento e refrigerazione sono andati in tilt. Stiamo lavorando incessantemente per fornire alle strutture piu’ sensibili, come gli ospedali, strumenti aggiuntivi per garantire un’adeguata vivibilità“. Lo ha detto il governatore della Liguria Giovanni Toti commentando i problemi registrati in alcune strutture negli ...

Il governo a Raggi : pulire Roma Timori per la Salute dei romani : Virginia Raggi fino a dieci giorni fa negava tutto: «La notizia di una presunta emergenza non trova fortunatamente alcun fondamento, come potete vedere», diceva pubblicando su Facebook le...

Salute - 851 mila italiani in cura per problemi mentali : oltre la metà sono donne - le più colpite da depressione : Quarantuno anni senza manicomi ma la Salute mentale continua a soffrire. A causa di investimenti scarsi e carenza di personale la capacità assistenziale finora è riuscita a soddisfare poco più della metà (il 55,6 per cento) del fabbisogno nazionale, secondo una stima della Società italiana di epidemiologia psichiatrica (Siep). Spinto dall’urgenza di trovare una soluzione il Ministero della Salute ha allora istituito un tavolo tecnico sulla ...

Ondata di caldo in Europa : perché aumentano le temperature? Tutto quello che c’è da sapere dal meteo al clima - alla Salute : L’Europa è alle prese con una storica Ondata di caldo che ha costretto i governi degli stati centro-occidentali a diramare allerte per la salute, esortando le persone a rinfrescarsi il più possibile per evitare gli effetti peggiori di un caldo considerato estremo. L’Ondata di caldo africano ha già provocato incendi, lasciato a terra gli aerei, piegato i binari ferroviari e portato alla chiusura delle scuole e ad allerte sulla qualità dell’aria ...

Pressione alta - cessata la vendita di un noto farmaco per l’ipertensione : l’avviso di AIFA e Ministero della Salute : L’Agenzia Italiana del farmaco, come si legge in una nota del Ministero della Salute, fornisce le seguenti informazioni circa la disponibilità del medicinale Catapresan®, indicato nel trattamento di tutte le forme di ipertensione arteriosa. Il titolare AIC Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. ha comunicato ad AIFA, ai sensi dell’articolo 34, comma 6, del decreto legislativo n. 219 del 2006, in data 12 aprile 2019 la propria decisione di cessare ...

Presenza di micotossine cancerogene - Ministero della Salute ritira mais per Pop Corn : L'avviso di richiamo pubblicato dal sito del Ministero per alcuni lotti di mais per pop Corn venduti in buste da 500 grammi ciascuna a causa di un possibile rischio chimico per i consumatori per la Presenza di Aflatossina B1 e Aflatossine totali superiori ai requisiti di legge, riscontrata in fase di ricontrollo del prodotto.Continua a leggere

Caldo killer : come evitare danni per la Salute : Cosa bereCosa mangiareCosa indossareIn casaFuori casaC’è poco da fare, il tempo ci fa parlare, lamentare, disperare. A gennaio fa troppo freddo, a luglio troppo Caldo, quel mese lì non piove mai, quell’altro piove sempre. Sembra davvero che non ci vada mai bene nulla. Ma aldilà delle più o meno legittime lamentele, alcune condizioni climatiche rappresentano un rischio per la nostra salute. E spesso ridacchiamo sui soliti consigli che ci ...

Ondate di caldo africano - attenzione alla Salute e alla perdita di liquidi : i consigli dell’esperto : Con il caldo in corso in questi giorni, soprattutto in alcune regioni del centro-nord, è necessario prestare attenzione alla propria salute, in particolare alla perdita di liquidi. Bere molto e mangiare cibi freschi e ricchi d’acqua, sono i principali consigli del gastroenterologo e nutrizionista Luca Piretta, intervistato da In a Bottle su come affrontare le temperature proibitive di questi giorni. “La disidratazione del corpo ...

Caldo - venerdì il giorno peggiore : 20 città a "rischio per la Salute" : Temperature ancora in rialzo sull'Italia: valori elevati fino a 40° si registreranno nella pianura del Piemonte e sulle aree...

Caldo africano : dalla Regione Piemonte un piano per la prevenzione dei danni alla Salute : Anche per il 2019 la Regione Piemonte ha messo a punto un programma di prevenzione dei danni alla salute dovuti alle ondate di calore estivo: la campagna informativa ha lo scopo di far conoscere le principali misure di prevenzione per limitare gli effetti negativi sulla salute, mentre nella città di Torino e nelle città capoluogo di Provincia viene effettuato un monitoraggio rivolto in particolare alla popolazione ...