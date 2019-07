Recupero sospetto Ecco il nuovo fronte per la comandante

ilgiornale

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Fausto Biloslavo "Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Ong-scafisti, niente prove" Carola Rackete dovrebbe temere una seconda inchiesta, quella sul favoreggiamento dell'immigrazione clandestina per ildei migranti al largo della Libia. Il procuratore capo di Agrigento, Luigi Patronaggio, lo ha evidenziato e ieri ha partecipato all'audizione davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera. «Finora non abbiamo rilevato la prova di una collusione tra i trafficanti di esseri umani e le Ong. Questo, però, non significa che non si possano registrare chiamate di questo tipo» ha spiegato. Nel caso del penultimo sequestro della Sea Watch 3 del 19 maggio gli inquirenti hanno a disposizione una telefonata molto sospetta giunta dalla Libia con un cellulare al Centro di soccorso della Guardia costiera di Roma. Chi ha chiamato parlava non ...