L’obiettivo estivo di Ghoulam | tornare in forma in tempo per Dimaro

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Un gran senso del dovere quello di Faouzi, che ha rinunciato alla Coppa d’Africa e ad una parte di vacanze per lavorare e poterin pienaper il ritiro die la prossima stagione. La scelta è stata condivisa con il ct Djamel Belmadi, che lo aveva convocato in Nazionale e con lo staff azzurro. Tutti concordi, scrive il Corriere dello Sport, nel concedergli la possibilità di lavorare sodo per ritrovarlo in campo in tutto il suo splendore.ha subito due gravi infortuni ravvicinati. Prima la rottura del crociato del ginocchio destro, nel novembre 2017, durante la partita di Champions contro il City, poi la frattura trasversale della rotula, sempre della gamba destra, nel febbraio 2018, durante un allenamento. Tra i due eventi nemmeno una presenza in campo. Poi qualche panchina sul finire della stagione 2017/18. In tutto 17 presenze, 2 gol, 5 assist e, ...

