Linea Verde | rivoluzione alla conduzione | Federico Quaranta il grande escluso

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Va definendosi il puzzle delle conduzioni dei programmi Rai della prossima stagione. A destare più sorpresa, anche all'interno di Viale Mazzini, sono probabilmente le novità che riguardano. Se le puntate estive di prima serata saranno affidate, come anticipato da Blogo nei giorni scorsi, a Lorella Cuccarini (con Angelo Mellone), quelle tradizionali dell'autunno saranno condotte, come accennato da Dagospia, dall'inedita coppia formata da Ingrid Muccitelli (in uscita da Unomattina in famiglia) e Beppe Convertini. Fa clamore soprattutto l'esclusione di(fuori daanche Daniela Ferolla, che però sarà trasferita aBianca insieme a Massimiliano Ossini), il quale paga, evidentemente, la colpa di aver ottenuto importanti risultati di ascolto in questi anni didello storico programma di Rai1 (anche negli spin off Orizzonti ed Estate) e ...

