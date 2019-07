Libia | bombardato centro di detenzione | è strage di migranti 

Bombardato carcere per migranti in Libia - almeno 40 morti : Sono almeno 40 le persone rimaste uccise nel bombardamento aereo che ha colpito un centro di detenzione di migranti alla periferia orientale di Tripoli, in Libia. La maggior parte delle vittime sono migranti africani, riportano le fonti locali secondo le quali nel bombardamento sono rimaste ferite altre 80 persone.Secondo un testimone nell’hangar dove erano detenuti i migranti vi erano circa 120 persone, e si teme che il bilancio dei morti ...