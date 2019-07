La libertà di Carola Rackete e l' Europa di David Sassoli

Sea Watch3 - Carola Rackete e ToyStory4 : storie di coraggio e libertà : Mentre la SeaWatch3 guidata dalla sua capitana Carola Rackete approdava nel porto di Lampedusa, noi festeggiavamo l’ultimo giorno di asilo del mio piccolino grande: un piccolo paradiso, circondato da un enorme inferno. Ma oramai Il divario fra come il mondo è e come dovrebbe essere sta diventando incolmabile ed è per questo che è necessario, oggi più che mai, continuare e resistere e raccontare ai bambini le gesta favolosa di donne e uomini ...

Sea Watch - Carola Rackete torna in libertà : Carola Rackete è tornata in libertà. L’impianto accusatorio è stato smontato, punto per punto, dal Gip di Agrigento, che non ha convalidato l’arresto della capitana della Sea Watch che, forzando il divieto, ha condotto la nave nel porto di Lampedusa, per permettere ai 40 migranti a bordo di sbarcare. Il procuratore di Agrigento Luigi Patronaggio, il suo vice Salvatore Vella e il pubblico ministero Gloria Andreoli avevano chiesto la convalida ...

Austria - Sergio Mattarella in visita a Salisburgo. Manifestanti urlano slogan per la capitana di Sea Watch : ‘Carola libertà’ : Una manifestazione per la liberazione della comandante della Sea Watch, Carola Rackete, è in corso a Salisburgo sotto la casa natale di Mozart, dove si trova in visita il Presidente Sergio Mattarella. Circa una quarantina di attivisti locali si sono radunati all’ingresso del sito storico, urlando slogan come “Libertà per Carola” e “Antifascismo”, rigorosamente in italiano. Diversi anche gli slogan contro Matteo ...

Carola verso la libertà ma i pm non la scagionano dalle gravi accuse : Dopo tre ore di interrogatorio, in cui la capitana Carola ha risposto alle domande che le sono state poste dal gip di Agrigento, il capo della procura della città siciliana, Luigi Patronaggio, resta certo delle sue convinzioni iniziali: non c’era nessuna emergenza alla base del gesto della comandante della Sea Watch, nessun bisogno di forzare il blocco e la capitana sapeva quanto pericoloso fosse avvicinarsi alla motovedetta della ...