eurogamer

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Come sarebbe, se fosse uscito su PS1, magari al posto di Metal Gear? Ebbene a questa domanda ha riposto il canale YouTube di Hoolopee, dove possiamo vedere un divertentedi lancio ricreato in salsa "PS1". Siamo ancora abbastanza allo scuro di cosa sarà effettivamente, e mentre attendiamo la data del lancio non possiamo che domandarci se sarà davvero il capolavoro preannunciato. Intanto sappiamo che non sarà un gioco stealth, come ha di recente twittato Kojima. Si tratterberre bensì di un "action game/strand game", un genere sostanzialmente nuovo.Il motore di gioco è il Decima Engine, e come riporta Thesixthaxis grazie ad esso potremo apprezzare paesaggi iper realistici e animazioni dettagliate come non mai. Nel filmato riportato di seguito, possiamo però vedere come si sarebbe presentato il gioco se fosse uscito più di vent'anni fa.Leggi ...

Eurogamer_it : Il reveal trailer di Death Stranding è stato realizzato in grafica PS1 #DeathStranding - andrea_valesini : RT @gameloopit: Il nuovo gioco degli autori di Black Paradox, i Fantastico Studio. In arrivo anche su Steam [ - danbianit : RT @gameloopit: Il nuovo gioco degli autori di Black Paradox, i Fantastico Studio. In arrivo anche su Steam [ -