Google Duo 57 contagiato dalla modalità scura | tutte le novità

Sembra incredibile - eppure Google Duo 56 permette di inviare foto direttamente ai contatti : Google Duo è al lavoro sul miglioramento delle funzionalità legate alla messaggistica e con la versione 56 dell'applicazione arriva la possibilità di inviare foto L'articolo Sembra incredibile, eppure Google Duo 56 permette di inviare foto direttamente ai contatti proviene da TuttoAndroid.

Ecco le ultime novità in preparazione per Google Duo : Alcune delle nuove funzionalità in fase di test in Google Duo riguardano i promemoria per le chiamate e la possibilità di chiamare i dispositivi Google Home, mentre Google Duo 56 prepara una funzione di cronologia delle chiamate sulla schermata dei contatti, il possibile lancio della modalità a bassa luminosità e l'invio di un "Ping". L'articolo Ecco le ultime novità in preparazione per Google Duo proviene da TuttoAndroid.

Google Duo 55 prepara i promemoria di richiamata e altre novità : Lo scorso mese Google ha diffuso ampiamente le videochiamate di gruppo in Google Duo in tutto il mondo e la versione 55 oggi rivela il lavoro sui promemoria di richiamata e l'invio di messaggi Duo con foto o video già presenti nel rullino fotografico. L'articolo Google Duo 55 prepara i promemoria di richiamata e altre novità proviene da TuttoAndroid.

Google Duo raddoppia il numero di partecipanti a una video chiamata : da quattro passano a otto : Come mostra lo screenshot di Google Duo l'eventuale rollout è partito anche nel Bel Paese, sciccheria a cui non siamo quasi abituati L'articolo Google Duo raddoppia il numero di partecipanti a una video chiamata: da quattro passano a otto proviene da TuttoAndroid.

Le videochiamate di gruppo di Google Duo sono in roll out globale e Google Podcasts si sta diffondendo sul desktop : Dopo il bug di Facetime a gennaio, Justin Uberti, il leader di Google Duo, ha fatto sorgere l'idea che ci sarebbe voluto un po' di tempo, ma ora il momento è finalmente arrivato, visto che le chiamate di gruppo stanno arrivando agli utenti di tutto il mondo. Anche Google Podcasts si sta ufficialmente diffondendo sul desktop, tramite una funzione "Podcast su questa storia" per la Ricerca Google che indicizza i podcast per riprodurre gli episodi ...