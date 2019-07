Delia Lachance e quell’idea che le ha cambiato la vita

vanityfair

L'idea della piattaforma Westwing, che ora fattura 254 milioni di euro e conta 1.136 dipendenti, è nata quando(Fischer, da signorina), oggi trentacinquenne, lavorava come giornalista in Germania. Aveva già studiato Fashion journalism a Monaco di Baviera: «E avevo visto che di moda, dalle scarpe all'abbigliamento, si trovava di tutto, ma non esisteva un'offerta corrispettiva per l'arredamento d'interni». Ed è così che, quel sito su cui cercare pezzi di design a prezzi accessibili, l'ha fatto lei: «Era il 2011 e onestamente non avevo un background professionale. Ho così discusso con il mio caro amico Stefan Smalla, che ora è il CEO di Westwing, che all'epoca ...