Concorsi Regione Toscana | 49 posti all’Agenzia regionale per l’impiego entro il 2019

(Di mercoledì 3 luglio 2019) Pubblicati 4 bandi deiper 49 assistenti e funzionari da inserire nell’Agenziaper l’Impiego. La notizia arriva dallo stesso Ente tramite avviso sul Bollettino Ufficialen.26 bis del 28 Giugno. Vediamo assieme i profili richiesti, come inviare la domanda e le prove di selezione. Le novità suiPubblici: i profili messi a bando I 4 bandi di Concorso Agenzia per l’Impiegodanno il via alla procedura di reclutamento, a tempo pieno e indeterminato, di 49 figure professionali senior e junioril. In particolare: 7 Funzionari Esperti in politiche del lavoro categoria D; 6 Funzionari in politiche del lavoro, categoria D; 18 Assistenti in politiche del lavoro, figura senior, categoria C; 18 Assistenti in politiche del lavoro, categoria C. Consulta i bandi ufficiali Le ...

